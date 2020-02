Drama i Challenge Cup da Haldens håndballherrer gikk videre – Drammen røk ut

19-årige August Storbugt ble den store helten for Halden da han to sekunder før slutt iskaldt satte inn den avgjørende scoringen som sikret tomålsseier og avansement. Med bom ville Neva tatt seg videre på bortemålsregelen.

Haldenserne tapte 23-24 i hjemmekampen i Remmenhallen, men med 23-21-seier i returoppgjøret i St. Petersburg tar Jan Thomas Lauritzens menn seg videre til kvartfinale med 46-45 sammenlagt.

De får ikke følge av Drammen, som røk ut i åttedelsfinalen mot AEK. Laget hadde to mål å ta igjen fra første kamp i Hellas, og da holdt det ikke med 27-27.

Nervedrama

Halden tok tidlig ledelsen i sin bortekamp, men 1. omgang var veldig jevn før haldenserne satt inn en sluttspurt. 11-11 ble til 15-12 til pause for det norske laget, som delte på godene med seks spillere på to mål eller mer før pause.

Ledelsen så ut til å jevne seg ut de første ti minuttene av 2. omgang, men da tok Rasmus Mølgaard Lilholt ansvar, scoret på sine tre neste skudd og ga Halden en 20-17-ledelse. Da Neva begynte å nærme seg igjen scoret William Nilsen-Nygaard to nye mål.

Men med seks bom på rad mot slutten så avansementet ut til å ryke på bortemålsregelen da Pavel Turajev reduserte og gjorde at Halden bare ledet 22-21 like før slutt.

Da ble Storbugt den store helten, og Halden kunne juble for avansement til kvartfinale i Challenge Cup.

Drammen tapte på målstreken

Jevnt ble det også i Drammenshallen, der Drammen så vidt ble slått ut. Laget måtte vinne med tre mål for å gå videre etter 31-33 tap i første kamp mot AEK i Hellas.

Den nødvendige tremålsledelsen hadde Drammen snaue tre minutter før slutt da Aksel Horgen hadde scoret sitt niende mål for dagen og lagt på til 26-23, men etter en to-minutter på Lasse Thorsby ble det for tøft for drammenserne, som til slutt måtte kapitulere med 27-27 i kampen og 58-60-tap totalt.

Horgens ti mål på ti skudd var ikke nok, og Europa-eventyret er over for Drammen for denne gang.