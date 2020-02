Bø-brødrene i angrepsposisjon foran VM-jaktstarten

Thingnes Bø og broren Tarjei mener begge de har et godt utgangspunkt til å stikke av med edelt metall etter å ha endt like utenfor seierspallen på sprinten.

Storebror Bø går ut som nummer fire, 23 sekunder bak sprintverdensmester Alexander Loginov. Sekundet bak følger lillebror Johannes. Sistnevnte innrømmet at han startet for tøft på sprinten, der han slet mot slutten av løpet. Likevel må han gå på litt fra start i jaktstarten.

– For meg og Tarjei blir det å ta igjen (Martin) Fourcade, som er snaut fem sekunder foran. Så må vi skyte fullt på første liggende og ta igjen resten etterpå, fastslår stryningen optimistisk overfor NTB.

Gullhåp

Loginov går først ut, mens den formsterke franskmannen Quentin Fillon Maillet kommer sju sekunder bak ham. Fourcade starter 20 sekunder bak Loginov.

Det er med andre ord fem av verdens aller beste skiskyttere som har de fem beste startposisjonene på jaktstarten. Johannes Thingnes Bø tror også det blir de fem som gjør opp om medaljene.

– Vi er litt foran de andre som kommer bak oss, og alle viste god langrennsform og god skyting på sprinten. Jeg vil tippe at tre av oss fem tar medaljene. Og da håper jeg selvfølgelig at jeg er én av dem, sier han.

– Jeg føler at jeg har en god sjanse til å vinne og prøver å gjøre litt som i dag, selv om det ikke ble medalje, sa han etter sprinten.

– Perfekt

Broren Tarjei Bø har vist stabilt god form med unntak av noen få løp denne sesongen. Han har allerede vunnet gull i blandet stafett og var bare tre sekunder fra en ny medalje lørdag. Det er ingen grunn til å tvile på veteranens medaljesjanser søndag.

– Jeg har et perfekt utgangspunkt. Det blir en tøff kamp mot gode skiskyttere. Jeg må bare fortsette trenden jeg har med gode prestasjoner, så håper jeg det blir noe å smile for på jaktstarten, sier han.

Skuffelsen av å havne på 4.-plass på sprinten ristet han tilsynelatende raskt av seg.

– For én gangs skyld var jeg foran lillebror, men det holdt ikke likevel. Men vi får tenke på prestasjonen, for den var knallgod, sier 31-åringen som skjøt to fulle hus på sprinten.

PS. Kvinnenes jaktstart, der Marte Olsbu Røiseland går ut i tet, starter klokken 13 søndag. Mennene går klokken 15.15.