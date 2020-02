Voronina vant 5000 meter med verdensrekord, sterk pers for Haugen

Langdistansedronningen Martina Sábliková fra Tsjekkia trodde at hun hadde avgjort 5000-meteren i Salt Lake City da hun i et tidligere par gikk inn til 6.41,18 og senket sin egen verdensrekord med et snaut sekund.

Russiske Voronina ville ikke være med på det, og i siste par satte hun opp et drepende tempo med rekordpasseringer. Hun holdt imponerende godt og kunne jublende gå i mål som både verdensmester og verdensrekordholder.

Sábliková måtte nøye seg med sølv, slått med 2,16 sekund, mens Esmee Visser fra Nederland knep bronsen ytterligere fem og et halvt sekund bak.

Torsdag tok Voronina bronse på 3000 meter, som ble vunnet av Sábliková.

Norske Sofie Karoline Haugen ble nummer ni på 5000 meter etter å ha gått i mål på 6.56,65 og knust sin personlige rekord.

– Mange har snakket om at jeg kunne gå under sju minutter, men jeg trodde ikke det skulle skje allerede i år. Før start hadde jeg et skjema til 7.02, sa Haugen til Viasat.

– Det er helt fantastisk, og jeg har en veldig god følelse. Det er spesielt gøy å få til et sånt løp i VM. Jeg hadde gode bein, og det fløt godt. Jeg var sliten mot slutten, men greide å holde det gående, sa hun.

Ni av de 12 deltakerne på distansen satte personlig rekord.