Aleesamis Amiens sikret uavgjort på overtid mot PSG – etter å ha ledet 3-0

Gaël Kakuta og Fousseni Diabaté sjokkerte serielederen PSG og serverte hverandre på 2-0 og 3-0 etter ledermålet til Sehrou Guirassy, men den franske giganten slo knallhardt tilbake.

Ander Herrera scoret på corner rett før pause, og etter hvilen fulgte 17 år gamle Nianzou Kouassi opp med to nye mål på hjørnespark fra Angel Di Maria.

74 minutter ut i kampen kunne det virke som om Mauro Icardi hadde sikret en sterk vending til seier for PSG, men Amiens sjokkerte tabellederen igjen ett minutt på overtid.

Amiens scoret på nok en kontring da en flott pasning fra Quentin Cornette gjorde at oppgjørets første målscorer Guirassy også scoret kampens siste, som sikret 4-4 for Amiens.

PSG har fortsatt et godt tak på serieledelsen i fransk 1. divisjon og hadde nok ett øye på tirsdagens kamp i mesterligaen mot Erling Braut Haalands Dortmund.

Gabrielsen utvist

Aleesami spilte hele kampen for Amiens, som sikret et viktig poeng i kampen om å overleve i 1. divisjon. Laget er likevel fortsatt nest sist, med bare Ruben Gabrielsens Toulouse bak seg. Gabrielsen ble utvist i 0-2-tapet mot Nice.

Kvarteret etter at Nice tok ledelsen fikk den norske midtstopperen direkte rødt kort. Etter et langt utspill fra Nice-keeperen kom Gabrielsen på etterskudd i en løpsduell med danske Kasper Dolberg og måtte ty til ulovlige midler for å stoppe han. Etter flere meter med riving og sliting falt Dolberg. Dommeren blåste frispark og var kjapt oppe med det røde kortet.

Senere ble lagkamerat Steven Moreira også utvist, og Toulouse avsluttet med ni mann.