Matchvinner Røthe utpeker kompisen Golberg til Tour-favoritt

Røthe og Golberg er bestekamerater og deler på hytte og hesteinteresse.

Lørdag gikk Golberg et av sine beste skøyterenn noensinne og ble nummer åtte med kun 27 sekunder opp til den teknisk finslepne vossingen.

Til tross for svakhetene i sprint er Røthe en het pallkandidat i sammendraget etter den avsluttende tremila i Trondheim neste søndag.

– Pål Golberg er fortsatt favoritt i mine øye. Når han blir nummer åtte og ikke er fornøyd med å være 27 sekunder bak på en 15 kilometer i fri teknikk, da har han skumle hensikter, sa Røthe til NTB.

Røthe så slett ikke ut som en vinner etter de første kilometerne, men en avslutning det luktet svidd av snudde alt på hodet.

– Jeg trodde at jeg kjempet om pallen helt til et par sekunder etter at jeg var i mål. Det siste jeg hørte var at jeg kjempet om pallen. Det var flere sterke mann bak, men etter at jeg skiftet klær skjønte jeg at jeg nærmet meg seieren. Det er en god følelse å sitte i den lederstolen. Det er en følelse du sjelden opplever, sa Røthe.

Nær

Sjur Røthe har vært nær seieren mange ganger denne sesongen, senest i Falun sist helg. Der ble han nummer to bak russeren Alexander Bolsjunov.

– Jeg har vært nærme et par ganger, men vet også at det er marginer i dette gamet, og selv om jeg har ønsket meg denne seieren lenge er det ikke alltid at det går som man håper. Jeg synes at jeg gjorde alt rett i Falun, men jeg var ikke god nok og ble nummer to. Det blir feil å si at jeg gjorde alt rett i dag når jeg var så langt bak i starten, men jeg gjorde mye rett, konkluderte Røthe.

Han sier at følelsen av å vinne er noe helt annet. Det gir en form for lettelse når 2.- og 3.-plassen blir byttet ut med seier.

– Jeg var egentlig ganske trygg på at Simen (Hegstad Krüger) skulle ta det. Han hadde 12 sekunder på meg lenge, så skrumpet det til seks, men jeg trodde at det var for kort tid igjen. Jeg visste at jeg hadde avsluttet all right, men ikke at det var så bra.

Formidabel

Den norske laginnsatsen var nesten så bra som den kan få blitt i Östersund. Bak Røthe fulgte nevnte Krüger, Finn Hågen Krogh og Martin Johnsrud Sundby.

Fingerplagede Johannes Høsflot Klæbo var den eneste som skuffet. Med skinne på fingeren slet han seg inn til 31.-plass med 1.22,8 minutter opp til Røthe.

Planen er fortsatt at han skal fullføre helt til Trondheim, men det er ikke sikkert at det blir slik.

Han avviste at han gikk med smerter, men det er heller ikke sikkert at det er helt sant.

– Dette ble den verst tenkelige starten. Det er ikke mye mer å si, fastslo Klæbo.

– Det er ikke noe alternativ ikke å gå, men akkurat nå er jeg litt motløs. Jeg skal forsøke å snu det. Motivasjonen er å komme til Trondheim. Jeg håper å fullføre. Det er målet.