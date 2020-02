«Polstret» Klæbo: – Ikke noe alternativ til skinne

Den samme skinnen brukte han under treningen tidligere på dagen også.

Årsaken er bruddet ved fingeren som han pådro seg etter «slåsskampen» mot en boksemaskin hjemme i Trondheim for snart 14 dager siden.

Det er det bruddet som lenge gjorde det usikkert om han kunne starte i lørdagens 1. etappe av Ski Tour 2020 i Sverige.

Han sier at det ikke finnes noen alternativ til løsningen som det medisinske støtteapparatet har kommet opp med.

– Det har ikke vært noe annet alternativ enn å gå med skinne. Jeg har prøvd å teipe den, men det er ganske mye bedre med skinne på.

– Hva er konsekvensen av det? Det ble sagt under dagens trening at du ikke var i stand til å dra ut stavtaket skikkelig?

– Jeg tror ikke at det nødvendigvis koster så mye. Dette er det eneste alternativet jeg har, og jeg må gjøre det så godt jeg kan. Jeg tror ikke at dette har altfor mye å si når du kommer inn i kampens hete. Jeg er ganske sikker på at det kommer til å gjøre vondt andre plasser også, og at jeg er i stand til å dra det ut mer enn i dag.

Smerter

Klæbo er gadd for at for at skitouren ikke starter med en sprint. Det ville ha gjort det enda vanskeligere enn det blir under helgens to 15 kilometer i skøyting og klassisk.

– Det er bra at det ikke er sprint før tirsdag i Åre. Jeg kjenner at det blir bedre og bedre dag for dag, og det er selvsagt gunstig.

– Hadde du kunnet starte om det hadde vært sprint?

– Ja, jeg hadde nok startet uansett. Legen sa at det bare var å peise på. Det rådet har jeg tenkt å følge, og så håper jeg at det ikke blir altfor mye smerter. Ramler du, kan det være litt skummelt, men vi har konkludert med at det ikke blir noe verre, og da er dette ganske greit. Da var valget om å starte enkelt.

– Kjenner du noe til det?

– Nei. Det er lite. Jeg kjenner det mest etter å ha gått en liten stund. Det kjentes bra ut i dag, og det kjentes bedre ut enn i går. Det er et godt tegn.

God søster

Det er ikke snakk om å bedøve fingeren i forkant.

– Det blir ingen kortison. Blir det ille, kan det hende at det blir en paracet etter løpet, men jeg er ikke så glad i det, så helst ikke.

Tidligere fredag gikk søsteren Ane inn til 9.-plass og ble beste trønder i J17-klassen i fem kilometer klassisk i norgescupen i Holmenkollen.

– Det var stort. Jeg har snakket med henne, og hun var veldig fornøyd. Hun syntes at det var litt kjipt at hun ikke hadde slått bror Olas bestenotering i norgescupen med 8.-plass. Det var litt kjipt, men samtidig var hun glad, Hun hadde mål om topp 20, og da er det bra med 9.-plass, sa storebror Johannes.