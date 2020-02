Nordtveit varsler landslagsfarvel

29-åringen har spilt i utlandet mer eller mindre sammenhengende siden han forlot Haugesund til fordel for Arsenal i 2007. I 2022 er ringen sluttet, dersom alt går sånn Hoffenheim-proffen håper.

– Jeg vil spille i Hoffenheim i to år til, men da har jeg vært lenge nok borte fra hjemmet mitt og familien, sier Nordtveit i et ferskt intervju med den tyske klubbens eget magasin «Spielfeld».

– I Norge går jeg til FK Haugesund for å gi noe tilbake til klubben, fortsetter 29-åringen.

Nordtveit har også tidligere mer enn antydet at han kunne komme til å avslutte karrieren i rogalandsklubben der karrieren skjøt fart.

Opplevd mye

I magasinintervjuet røper samtidig Nordtveit også at han har sett lenger inn i framtida enn bare til 2022. Målet etter hjemkomsten handler nemlig ikke bare om å bidra til Haugesund-suksess på banen.

– Først på banen, senere kanskje som klubbsjef. Vi får se, sier fotballprofilen.

Etter at han forlot FKH i 2007 har han i tillegg til Arsenal vært innom spanske Salamanca, Nürnberg, Borussia Mönchengladbach, West Ham, og Fulham. Et kort låneopphold ble det også i Lillestrøm i 2009.

– Jeg har opplevd mye innen fotballen og er veldig glad, stolt og takknemlig for det. Jeg kunne ikke ha levd sånn jeg gjør nå uten idretten, sier han.

Farvel til landslaget?

Nå kjenner Nordtveit samtidig at han er klar for en retur til Norge. Før snuten vendes mot gamlelandet, har han imidlertid ambisjoner om å oppnå nye sportslige framganger med Hoffenheim.

Et EM-eventyr med det norske landslaget står også svært høyt på rogalendingens ønskeliste. I så fall må Serbia slås i kvalifiseringen i mars.

Et eventuelt sluttspill blir etter alle solemerker det siste 29-åringen gjør med flagget på brystet.

– Å spille et EM-sluttspill er min store drøm, sier Nordtveit – og legger til:

– Det vil være min siste sjanse til å spille en turnering med Norge. Jeg har alltid sagt at det er spesielt å spille med det norske flagget på brystet. Men, etter ni år, er det tid for å ta farvel til sommeren, sier han.

Det siste kan knapt tolkes som noe annet enn at landslagskarrieren er over etter et eventuelt EM-sluttspill.