Sørloth utestengt i to kamper, forbannet klubbpresident vil anke

Sørloth ble utvist i Trabzonspors ligamøte med Genclerbirligi sist helg for å ha dyttet en motspiller. Årsaken til den norske landslagsspillerens reaksjon var at Genclerbirligis Fabricio Baiano gjentatte ganger sparket Sørloth i en duell dem imellom i forkant.

Disiplinærkomiteen i tyrkisk fotball har i etterkant besluttet at Sørloth utestenges i to kamper som følge av det røde kortet. Den meldingen ble ikke godt mottatt i trønderens klubb.

– Denne avgjørelsen er uakseptabel, sier klubbpresident Ahmet Ağaoğlu i et intervju med TV-kanalen TRT Spor, gjengitt av avisen Fanatik.

Han peker på at den røffe behandlingen Sørloth fikk av Baiano i forkant av nordmannens reaksjon kvalifiserte til rødt kort. Ağaoğlu varsler videre at utestengelsen vil bli anket.

Kan bli kampklar

Skulle Sørloths straff bli opprettholdt går han glipp av søndagens hjemmekamp mot Sivasspor. Den kampen imøteses med enorm interesse i Tyrkia.

Sivasspor topper den tyrkiske superligaen foran nettopp Trabzonspor. Ett poeng skiller lagene, men Sørloths lag har én kamp mindre spilt enn tittelrivalen.

Skulle Trabzonspor nå fram med sin anke og få redusert straffen til én kamp, er Sørloth spilleklar søndag. Den norske landslagsspissen sto nemlig over torsdagens cupkamp mot Erzurum og har således allerede sonet én kamp.

Trabzonspor vant kvartfinalen 4–1 i Sørloths fravær.

Oppgitt assistent

Med til historien hører det også at Sørloth for lengst har skværet opp med Fabricio Baiano etter den opphetede duellen sist helg. Tyrkiske medier har referert kommunikasjon de to imellom i sosiale medier der Genclerbirligi-spilleren beklager den tøffe behandlingen han utsatte nordmannen for.

I Trabzonspor-leiren skapte samtidig det røde kortet stor frustrasjon. Assistenttrener Eddie Newton, med fortid i Chelsea, var blant dem som mente at også Baiano burde vært sendt av banen.

– Jeg har aldri sett en spiller sparke på den måten i hele mitt liv. Tidligere pleide Vinnie Jones å forarge motspillerne og sparke slik for å få dem ut av kampen. Jeg føler at sparkene ble spesielt rettet for å få Sørloth ut av kampen, sa han ifølge Karadeniz Gazete.

Nå gjenstår det å se om Trabzonspors anke tas til følge. Alexander Sørloth har scoret mål på bestilling for den tyrkiske storklubben denne sesongen. Han er toppscorer i superligaen med 16 fulltreffere.