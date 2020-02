Thingnes Bø håper broren blir VM-konge

Torsdag tok Tarjei Bø sitt tiende VM-gull i rekken. For annen gang fikk han oppleve å stå sammen med broren helt øverst på seierspallen i mesterskapssammenheng. Det var et øyeblikk som kanskje mest rørte yngstemann. Ikke minst fordi storebroren betyr har betydd enormt mye for Johannes Thingnes Bøs eventyrlige suksess de siste sesongene.

– Alle vet jo hva Tarjei har oppnådd. Og én ting er å oppnå resultater. Men for en lagbygger vi har i Tarjei. Og for meg som bror, har det å ha ham med vært omtrent den viktigste brikken for at jeg har kunnet lykkes, sier Thingnes Bø til NTB.

– Jeg tror samtlige på laget kan støtte meg i at Tarjei er limet i gruppa, fortsetter han.

Oversikt: Programmet for VM i skiskyting 2020

Se opp for Bø

Så langt står de altså med hver sin gullmedalje etter VMs åpningsdistanse. Foran lørdagens sprint må Johannes finne seg i å være den største gullfavoritten i hele feltet. Samtidig minner han om at han kan få tøff konkurranse fra et familiemedlem.

– Han har et potensial til å være verdens beste skiskytter. Det så vi før jul da jeg og han var nummer én og to i verdenscupen. Så det er bare å se opp for den mannen.

– Han har et potensial som ikke har slått ut i full blomst. Og som lillebror ønsker jeg jo at det skal skje like rundt hjørnet. Hvis han blir VM-konge nå, så hadde det vært sykt bra.

– Du unner ham det mer enn deg selv?

– Selvfølgelig. Jeg ble VM-konge i fjor, så da kan Tarjei få bli en legende i år. Han tror nok jeg lyver, men jeg mener det.

Skarp

Faktum er at Tarjei Bø ser ut til å ha hentet fram en solid medaljeform til årets VM, slik han ofte gjorde til mesterskapene i første halvdel av 2010-tallet. Veteranen i det norske skiskytterlandslaget var også svært tilfreds med å åpne mesterskapet med best mulig resultat på blandet stafett.

– Jeg følte meg ekstremt skarp og bra på ski. Jeg tror jeg er ordentlig akklimatisert etter en måned i høyden. Jeg har aldri følte meg så lett i kroppen i en konkurranse i høyden noen gang. Så jeg er klar, sier Tarjei Bø til NTB og fortsetter:

– Én ting er å komme hit i form. Det var jeg trygg på at jeg skulle få til. Men så er det det med den selvtilliten, da, som også er veldig viktig. Og den fikk vi på plass nå med en kjempestart og gull. Jeg føler at puslespillet ligger klart, og at jeg er klar til å legge den siste brikken på sprinten.

Familierekord

Sprinten er VMs første individuelle øvelse, og herrene skal i aksjon lørdag ettermiddag. På strålende vinterføre i Anterselva venter Bø det han kaller en «skytekonkurranse» – slik det også ble på åpningsøvelsen.

– Det blir den samme nøkkelen til suksess og de samme kravene på sprinten. Det er fine forhold med raskt føre, og det skiller mindre i løypa enn man skulle tro, sier han.

Enn så lenge er storebror best med sine ti VM-gull, to flere enn fjorårets VM-konge Thingnes Bø. Selv om han tror det bare er et tidsspørsmål før lillebroren tar ham igjen, suger han på karamellen så lenge han kan.

– Tosifret antall gull, det lar seg høre. En bra milepæl. Han går nok forbi meg på et tidspunkt, men enn så lenge er viktig å ha et par familierekorder, smiler stryningen.