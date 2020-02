Bryting: Bullen til EM-finale – bronse til Solheim

I EM-semifinalen i Roma møtte Grace Bullen hviterussiske Irina Kuratsjkina. Den norske bryteren var klart best og vant 2-0. Finalen går fredag mot ukrainske Alina Akobija.

Tidligere torsdag brukte Bullen 48 sekunder på å avgjøre sin kvartfinalekamp mot Alyona Kolesnik fra Aserbajdsjan. Atlas-bryteren vant på fallseier.

Jevn bronsekamp

Iselin Maria Moen Solheim møtte hviterussiske Vasilisa Marzaljuk i en tøff bronsekamp i 76-kilosklassen torsdag kveld. Hviterusseren kom best i gang, men Solheim hentet seg inn. Etter en meget jevn avslutning kunne Snøgg-bryteren til slutt juble for bronsemedalje etter at kampen endte 6-6, hvor Solheim tok de siste poengene.

Solheim sikret seg bronsemuligheten via to seirer i rekvalifisering. Der slo hun først Svetlana Saenko fra Moldova og deretter Sabira Alijeva fra Aserbajdsjan.

Til rekvalifisering kom Solheim som følge av at russiske Jekaterina Bukina, som den norske jenta røk mot i første kamp i Roma, gikk helt til finale. Bukina vant 76-kilosklassen etter å ha slått tyrkeren Yasemin Adar 4-3 i finalen.

Rekvalifisering

I 53-kilosklassen hadde Silje Kippernes kontroll fra start til slutt i sin første kamp og slo italienske Sara Ettaki 10-0. I kvartfinalen møtte hun betydelig tøffere motstand i Jessica Cornelia Blaszka fra Nederland.

Den kampen tapte Kippernes til slutt 6-0. Hennes nederlandske motstander tok seg helt fram til finalen slik at Kippernes får sjansen i en rekvalifisering fredag om en mulig medalje.