Bryte-EM: Gull til Thoresen

Abdullajev startet kampen best og sikret seg de to første poengene i første periode.

I andre periode gikk det bedre for nordmannen som fikk to poeng. Thoresen vant til slutt kampen i tiebreak.

I semifinalen tirsdag beseiret Bodø-bryteren hviterussiske Aliaksandr Liavontsjyk 2-1 på poeng til tross for at han blødde fra et kutt i hodet underveis i kampen.

Tidligere på dagen hadde Thoresen i tillegg slått tyrkeren Enes Basar (2-0) og litaueren Kristupas Sleiva (4-3).

Med seieren sikret Thoresen Norges 10. gull i EM-historien. Norges forrige gull ble tatt av Felix Baldauf i 98-kilosklassen i 2017.