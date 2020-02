Filip Ingebrigtsen etter svensk dopingsak: – Man er kanskje litt for naive

Det sier den norske friidrettsprofilen i et intervju med det svenske nyhetsbyrået TT.

Nylig ble det kjent at svenske Robel Fsiha har avlagt positiv dopingprøve. Han ble i fjor europamester i terrengløp og slo blant andre nettopp Filip Ingebrigtsen på veien mot gullet. Året før var situasjonen helt omvendt, da var Ingebrigtsen langt sterkere.

Etter å ha løpt 800-meteren under et internasjonalt stevne i Stockholm tirsdag ble Ingebrigtsen konfrontert med dopingsaken mot Fsiha.

– Det er klart at det ikke er bra. Man er kanskje litt for naive. Om man får inn utenlandske løpere som ikke har svensk og norsk kultur, så har man et ansvar for å ta hånd om det og lære det bort, sier rogalendingen.

System

Svensk friidrett håndterer nå sin fjerde dopingsak på seks år der utøveren har utenlandsk bakgrunn. Adil Bouafif ble tatt for bruk av EPO i 2014, og i 2019 ble Meraf Bahta utestengt for brudd på meldeplikten.

Svenske Robel Fsiha har avlagt positiv dopingtest. Foto: NTB scanpix

Abeba Aregawi avla i 2016 positiv dopingprøve etter å ha brukt hjertemedisinen meldonium. Friidrettsprofilen ble samtidig frikjent som følge av at mengden av den forbudte substansen var liten, og at det forbudte stoffet skal ha blitt inntatt før det var forbudt.

– Man må ha et system som gjør at man ikke havner i den situasjonen flere ganger. Sverige har vært der noen ganger, men det kunne ha vært Norge, sier Filip Ingebrigtsen.

Han er opptatt av at nye statsborgere skal integreres gjennom idretten, men at det kreves opplæring og tilrettelegging.

– Idretten er en kjempebra måte å integrere mennesker, og man skal ikke stenge noen ute, men man må stille krav, sier friidrettsstjernen.

Har et ansvar

– Vil du si at det fungerer på samme måte i Norge som i Sverige?

– Jeg tror man er like naive, men i Norge stiller man kanskje litt høyere krav til at de skal tilpasse seg og integreres i landslaget, svarer Ingebrigtsen.

– Hva synes du man bør gjøre med det?

– Man må ha kontroll, ha samme system, lære bort antidopingregler og stille høyere krav som land og landslag. Lederen har et ansvar, sier Ingebrigtsen.

Robert Fsiha har overfor den svenske storavisen Expressen avvist at han bevisst har brukt forbudte midler. Han forklarer den positive prøven med at han «bare har tatt en medisintablett mot forkjølelse».

