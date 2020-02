Svensk langrennsprofil gjør comeback etter operasjon

Falk har vunnet fire verdenscuprenn i karrieren, men denne sesongen har hun ikke vært å se i verdenscupen. Årsaken er at hun i fjor høst ble operert for å få bukt med ryggproblemene som har plaget henne over flere år.

Siden inngrepet har hun trent seg opp, og nå er det tid for å konkurransecomeback. Det skjer i svenske Lycksele denne uken.

– Jeg har måttet ta alt dag for dag. Nå har det gått bra og framover den siste tiden, så jeg kjenner at kroppen er klar, og jeg er glad for å ha på startnummeret igjen, sier hun til avisen Västerbottens-Kuriren.

Det skal gås sprint i Lycksele fredag og distanserenn lørdag og søndag.

Inntil videre har ikke Falk planlagt å delta i noen verdenscuprenn i vinter.