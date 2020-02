Kriseavslutning for Hovland i PGA-turnering i California

– Det var ganske bedrøvelig. Det var tøft i dag, det var det. Det var mye surr, sier 22-åringen til Eurosport.

Hovland fikk en trippel bogey, en dobbel bogey og to bogeys i løpet runden. Det at han også fikk tre birdies hjalp ikke nevneverdig for nordmannen som spilte en 77-runde.

I forkant av den avgjørende runden lå Hovland på en 15.-plass sammenlagt, men etter søndagens spill raste han ned til en 38.-plass.

Hovland sier mye av spillet begynner å bli forutsigbart. Han tar med seg videre at han slo mange bra driver. Framover sier 22-åringen at han skal jobbe mer med putting og nærspill.

– Jeg er ikke langt unna å spille bra golf, men det er vanskelig å se på scorekortet. Jeg er ikke så langt unna som det kanskje ser ut som, sier Hovland.

Canadiske Nick Taylor vant turneringen foran amerikanerne Kevin Streelman og Phil Mickelson.