Elverum tapte etter å ha yppet seg mot Barcelonas stjernegalleri: – En utrolig innsats!

Barcelona har vunnet mesterligaen i håndball hele ni ganger, og det var ingen stor overraskelse at laget til slutt ble for sterke for Elverum.

Men et fullsatt Terningen Arena fikk likevel se et hjemmelag som yppet seg med verdensstjernene fra Barcelona.

– En utrolig innsats! Jeg er superfornøyd. Vi holder disiplinen og det vi tror på, og vi har en attityde der vi ikke står og klapper (Aron) Pálmarsson på skulderen og forteller han hvor god han er, sa Elverum-trener Michael Apelgren til Viasat 4 etter firemålstapet.

Et kvarter ut i kampen var Elverum oppe i en 8-6-ledelse etter tre kjappe scoringer av Sigvaldi Gudjónsson, Alexander Ørjevik Westby og Thomas Solstad. Det førte til Barcelona-timeout.

Og like etter ledet Elverum 10-7.

– De morsomste 17 minuttene i Terningen Arena noensinne, sa Viasat-kommentator Daniel Høglund på 10-7, etter at Rasmus Boysen akkurat hadde satt inn et kontringsmål.

Hang godt med

Like før halvspilt kamp hadde Barcelona overtatt ledelsen, og lagene gikk til pause på stillingen 14-16.

15 minutter ut i andre omgang hang Elverum fortsatt godt med selv om gjestene ledet med tre mål. Så reddet Thorsten Fries i Elverum-målet to skudd, og da Boysen scoret sitt andre mål for kvelden, var hjemmelaget plutselig bare ett mål bak.

Mot slutten av kampen tok Barcelona kontrollen og kunne sikre en 30-26-seier etter 60 spilte minutter. Elverum fikk likevel stående applaus fra hjemmepublikummet som ble vitne til en actionfylt kamp der hvittrøyene til tider imponerte stort.

– Stemningen var fantastisk, og vi blir veldig mye bedre av det. Terningen Arena på sitt beste er europeisk toppklasse, sa Apelgren.

Nest sist

Elverum ligger nest sist i mesterligagruppe A, der Barcelona er gruppeleder. Sander Sagosens Paris Saint-Germain ligger på 3.-plass i gruppen. Sagosen scoret tre mål da PSG slo slovenske Celje 33-29 tidligere søndag.

De seks beste lagene i gruppen går videre. Elverum er nummer sju og har tre poeng opp til Celje på 6.-plass med tre kamper igjen.

Elverum møter PSG på bortebane 22. februar. Før det møter de Flensburg-Handewitt i Håkons Hall, en hall de solgte ut da de møtte PSG i slutten av september i fjor.

– Det er forbanna kult med håndball akkurat nå, var Elverum-trenerens oppsummering av Barcelona-kampen og kampprogrammet som venter.