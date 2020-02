King om Manchester United-overgangen som røk: – Ville vært en drøm som gikk i oppfyllelse

King signerte for Manchester United som 16-åring i 2008, men fikk kun to korte innhopp for rødtrøyene før han signerte for Blackburn i 2013.

Likevel legger nordmannen ikke skjul på at han kunne tenkt seg en overgang da gamleklubben la fram et bud.

– Jeg er Bournemouth-spiller og trives veldig godt her. Men det hadde vært en drøm som gikk i oppfyllelse, jeg skal ikke lyve. Men det skjedde ikke, og jeg kommer til å gi alt for Bournemouth så lenge jeg er i denne klubben, sa King til TV 2.

Uttalelsene kom etter Bournemouths 1-2-tap mot Sheffield United. King ble byttet inn etter 72 minutter og fikk med det fikk sin første seriekamp siden 28. desember.

Manchester United sikret seg tidligere Lyn- og Watford-spiss Odion Ighalo på lån like før overgangsvinduet stengte.