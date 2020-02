Bolsjunov sterkest nok en gang, drar ifra i verdenscupen

Bolsjunov måtte tette norske luker både en, to og tre ganger, men viste nok en gang at han er vanskelig å slå, med nok en seier i verdenscupen.

Han måtte gi tapt for norske Pål Golberg og Erik Valnes lørdag, men på søndagens 15 kilometer var det ingen nordmenn som klarte å hamle opp med russeren som spurtslo Røthe og sikret seieren.

Røthe var i god form og hadde god glid, men måtte ta til takke med 2.-plass. Ivan Jakimusjkin kom på 3.-plass.

– Jeg var utrolig sliten, det var et knalltøft løp. Han (Bolsjunov) viste i går at han er en habil sprinter og det er vel bare Pål (Golberg) og Valnes som akkurat her i går er bedre enn han. Det er ikke så ille å tape for han, men det er pipsurt akkurat nå, sa Røthe til NRK.

Flere fall

Det ble dramatisk allerede etter én kilometer, med et fall midt i feltet, der blant annet Andrew Young gikk i bakken.

Hans Christer Holund prøvde å utnytte sjansen ved å stikke fra med et sprukket felt, men både Bolsjunov og Iivo Niskanen tettet luken, mens lagkameratene Simen Hegstad Krüger og Gjøran Tefre klarte å henge med tetgruppen.

Nesten halvveis ut i løpet falt storfavoritt Bolsjunov også. Sjur Røthe hadde gode ski og gled opp forbi russeren da fallet skjedde. Det tok likevel ikke lang tid før verdenscuplederen fikk kontakt med tetgruppen.

Med bare fem kilometer igjen stakk Krüger fra i front, men nok en gang var det Bolsjunov som tok ansvar og fikk samlet en tetgruppe igjen. Finn Hågen Krogh hadde kjørt seg opp fra startnummer 64, men fikk aldri helt kontakt med løperne i tet.

Med en knapp kilometer igjen var det Bolsjunov sin tur til å stikke fra og bare Røthe klarte å følge. Det ble bare de to som skulle spurte om seieren og der ble verdenscupleder Bolsjunov nok en gang sterkest.

Øker i verdenscupen

Bolsjunov fortsetter dermed å øke ned til Johannes Høsflot Klæbo i sammendraget i verdenscupen. Klæbo måtte stå over helgens renn i Falun etter et brudd i fingeren og er nå over 400 poeng bak Bolsjunov i verdenscupen.

Klæbo trener alternativt hjemme og håper å bli klar til SkiTour 2020 som starter i Östersund 15. februar.