Lorentzen nummer fem på 1000 meter, Pedersen skuffet på 5000 meter

Lorentzen gikk i par med Joel Dufter. Nordmannen hadde få problemer med å slå Dufter. Tiden 1.06.51 holdt til femteplass for Lorentzen.

Vant gjorde Pavel Lulizjnikov, som ble nummer to fredag. Han satte banerekord med 1.06.49. Dermed slo han den gamle rekorden til nederlandske Kjeld Nuis, som var på 1.06.51. Han har også verdensrekord på 1000 meter med 1.06.18.

Thomas Krol ble nummer to, mens Nuis endte på 3.-plass.

Sverre Lunde Pedersen var langt bak teten og ble nummer 12 på 1000 meter med tiden 6.17.31. Det var nesten ti sekunder bak vinner Patrick Roest fra Nederland.

Både Odin By Farstad og Sindre Henriksen satte personlig bestenotering på 1000 meter i B-gruppen. By Farstad ble nummer åtte med 1.08.63, mens Henriksen endte på plassen bak, to hundredeler bak landsmannen.

Henrik Fagerli Rukke ble nummer 18 med tiden 1.09.41.

På kvinnenes 500 meter i B-gruppen ble Hege Bøkko nummer ni, Julie Nistad Samsonsen 13 og Ida Njåtun 17.