Boasson Hagen hjalp lagkamerat til seier

40 kilometer før mål hadde en gruppe på elleve ryttere kommet seg av gårde. Med i bruddet hadde han lagkameratene i NTT Ben O'Connor, Michael Gogl og Michael Valgren.

Nordmannen var viktig for at bruddet fikk en luke på ett minutt før den siste fem kilometer lange bakken opp til mål startet. Derifra og opp var O'Connor sterkest. Landsmannen Simon Clarke og polske Kamil Malecki ble nummer to og tre.

Bratt i Valenciana, Kristoff langt bak

I Vuelta à la Comunitat Valenciana ble det slovensk seier ved Tadej Pogacar. Han vant etter en tøff avslutning på 5,1 kilometer med 12 prosent stigning. Nederlandske Wout Poels og britiske Tao Geoghegan Hart ble henholdsvis to og tre.

Pogačar leder rittet sammenlagt før siste etappe søndag.

Eneste nordmann i rittet er Alexander Kristoff. Han tok det rolig lørdag og endte langt bak Pogacar.

Tysk seier i Saudi Tour

I Saudi Tour ble August Jensen nummer 20. Han hjalp lagkamerat i Riwal Readynez, Arvid de Kleijn, til en tredjeplass. Tyske Phil Bauhaus vant foran franske Nacer Bouhanni.

Phil Bauhaus sikret seg dermed også seieren sammenlagt.