Minnesota Wild hentet seg inn og vant 3-2 mot Dallas Stars

Det var på papiret en rimelig jevnspilt kamp i Dallas fredag kveld, med Wild sine 30 skudd på mål mot Stars' 33.

Hjemmelagets Joe Pavelski fikk hull på målbyllen i overtallsspill i det 16 minuttet av første periode. Deretter la Denis Gurjanov på til 2-0 i andre periode, igjen hadde Dallas-laget en mann mer på isen.

Så startet opphentingen, og dagens mann, Joel Eriksson Ek, sørget for Wild-scoring på egen hånd etter 8 minutter og 25 sekunder. Knapt tre minutter etter på utlignet Ryan Donato til 2-2.

I tredje periode så det ut til at kampen skulle gå tid overtidsspill, men så kom svenske Eriksson Ek igjen inn, denne gangen snek han seg rundt mål fra baksiden og lurte pucken inn, under et halvt minutt før kampen var over.

Mats Zuccarello fikk ikke navnet sitt på noen av målene mot gamleklubben denne gangen. Han fikk i alt 12 minutter og 49 sekunder på isen.