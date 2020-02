Stort press på utskjelte svenske skismørere

Manges øyne vil være rettet mot de svenske smørerne når tradisjonsrike Svenska Skidspelen skal gjennomføre renn både lørdag og søndag.

– Det finnes småting som vi kan justere på i våre rutiner, sier Anders Niemi, sjef for et smøreteam som for tiden ikke har den største selvtilliten.

Det har blåst friskt rundt de svenske skismørerne som er tilknyttet langrennslandslaget de siste månedene. Det tåler ikke mange smeller til.

Først kom uenighetene mellom smøreteamet og landslagssjefen Jonas Peterson sist sommer. Peterson hadde fått i oppgave å omorganisere smøreteamet etter kritikk i en evalueringsrapport som hadde komme tidligere på året.

Peterson fikk sparken da debatten nådde sitt toppunkt, og Niemi ble ny smøresjef til tross for at han ble oppsagt noen uker tidligere.

Kritikk

I vinter har svenskene bommet med skiene i flere helger. SVTs Mathias Fredriksson er en av dem som har sagt fra om det han mener er en dårlig utført jobb.

– De har bommet mer enn før, sa den tidligere storløperen fra Östersund.

Anders Niemi slår tilbake mot kritikken.

– Jeg forstår ikke den kritikken som er kommet og kjenner meg ikke igjen i den. Jeg synes det har fungert bra i det store og hele, sier han.

Men faktum er at det også er flere løpere som offentlig har kommentert jevnt over dårligere ski enn de har pleid å ha. De har vært åpne om problemer som de normalt ville ha holdt kjeft om.

– Det kjennes sørgelig ut. Skigåingen er stabil, men dessverre har jeg ikke materiale under skiene om dagen, sa for eksempel Jens Burman til Aftonbladet etter rennene i Nove Mesto i midten av januar.

Under sprintrennet i Oberstdorf helgen etter sto det svenske løpere i kø i pressesonen og klaget over dårlige ski. Noen tok til og med til tårene.

Press

Falun er det neste på programmet. Der venter klassisk sprint lørdag og 10- og 15 kilometer fri teknikk søndag.

Nye smørebommer blir ikke tatt lett på.

– Vi har hatt evalueringer etter de siste helgene. Det har vi alltid. Det finnes noen småting å rette på foran rennene i Falun. Jeg vil ikke si hva det handler om siden vi ikke vet når det blir åpning for testing og hvordan det blir seende ut i løypene. Men generelt skal det ikke være noe problem med å smøre i Falun. Det er viktig å ha i mente at kunstsnøen sliter ekstra på smurningen, sier Niemi.

Han påpeker at det er nok ressurser innad i teamet til å gjøre det absolutt beste for løperne.