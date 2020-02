Rekordraske Filip Ingebrigtsen har pappa-planen klar

– Det er bra timing, selv om det aldri passer å få barn når du er toppidrettsutøver. Jeg håper at ungen kommer på termin. Da får jeg noen fine uker hjemme før jeg drar over til USA og treningsleir i Flagstaff, sier Filip Ingebrigtsen til NTB.

Samtalen med Ingebrigtsen fant sted i midten av desember, og 26-åringen fortalte villig om det store som skal skje om en måneds tid.

Da blir han og kona foreldre for første gang.

– Jeg håper og tror at jeg skal få gjøre det jeg har planlagt, selv om jeg skal bli pappa. Vi får ta en evaluering på hva som fungerer og ikke etter hvert. Det vet vi ikke helt ennå. De første månedene er det uansett ikke mye jeg kan bidra med utover å være en støtte for det praktiske, mener Ingebrigtsen.

Til TV 2 forteller Ingebrigtsen at han har vært klar for papparollen siden han var i tiårsalderen.

– Vi har bidratt mye hjemme. Det har vært en del av oppdragelsen vår at vi skal ta vår del av ansvaret når de (foreldrene) er på jobb, og de gjør andre ting. Det har vært en veldig naturlig del av oppveksten vår. Så at det har vært unger til stede har vært en naturlig del av hverdagen både for dem og for oss, sa han til kanalen i forbindelse med 1500-meteren innendørs i Düsseldorf tirsdag kveld.

Rekord

Der satte Ingebrigtsen personlig rekord innendørs med god margin på 3.36,32. Den midterste av løperbrødrene fra Sandnes har vært på treningsleir i Sør-Afrika den siste måneden, og det er ikke tilfeldig at han legger inn en liten innendørssesong akkurat nå.

Lørdag løper han i Millrose Games i New York, og tirsdag til uken er det 800 meter i Stockholm på programmet. Det er akkurat i disse dager at anledningen er der.

– Jeg vil ha mest mulig tid før barnet kommer, og jeg håper at barnet kommer på termin, slik at jeg får noen uker hjemme før vi skal reise på treningsleir til Flagstaff, sier Ingebrigtsen til NTB.

Sterk

Den Oslo-baserte 26-åringen virket sterk og trygg da han sesongåpnet innendørs i Tyskland. Mage- og pusteproblemene er et tilbakelagt stadium.

Selv om han ikke fikk det til å klaffe i VM i Doha sist sesong, viste evalueringen at det totalt sett hadde vært en bra sesong.

– Det var et høyere og jevnere nivå enn før, men jeg manglet toppresultatene. Det var ikke full klaff. Jeg hadde ikke den virkelig gode dagen. Den uteble. Men jeg føler at jeg hevet grunnivået, og at jeg var jevnt over skarpere enn sesongen før.

Det blir spennende å se om den kommende pappaen kan bite fra seg mot de beste også i OL-sesongen.