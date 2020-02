Minneseremoni for Kobe Bryant 24. februar

Kobe Bryant og datteren Gianna var to av ni personer som omkom i en helikopterulykke i California 26. januar. Familie, venner og fans over hele verden har uttrykt sorg over bortgangen av den 41 år gamle av basketballspilleren.

Det er ikke vært opplyst noen dato for når Bryant skal begraves, men nå sier kilder til flere amerikanske medier at en offentlig minneseremoni for ham, datteren og de sju andre som døde, vil holdes i Staples Center i Los Angeles 24. februar.

Arenaen er hjemmebanen til Los Angeles Lakers, som Bryant spilte for i 20 sesonger før han trakk seg tilbake for tre år siden. Datoen passer også godt overens med at 24 var draktnummeret til Bryant, og tallet 2 for februar er det samme som draktnummeret til den 13 år gamle datteren Gianna.

Verken Los Angeles Lakers, borgermesteren i Los Angeles eller noen andre har så langt bekreftet minneseremonien. Los Angeles Times var først ute med å melde om seremonien. Avisen refererer til kilder tett på arrangementet. Også CNN melder om en minneseremoni 24. februar.