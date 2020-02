Debutanten Dale fra hårete mål til realistisk medaljehåp

Han har kanskje gått litt under radaren for mange ettersom han fortsatt ikke har vært oppe på seierspallen i verdenscupen, men Dale fra Blaker på Romerike har tatt store steg – og det raskt.

I den siste verdenscuprunden før VM i Antholz beviste han sin stabilitet igjen med 5.-plass og 7.-plass på henholdsvis normaldistanse og fellesstart. Det «veldig hårete» målet om å komme på pallen er plutselig nærmest blitt en forventning.

– Det har gått over all forventning. Jeg viste før jul at jeg har noe her å gjøre, og at jeg kan kjempe i toppen. Og etter jul synes jeg at jeg har vært enda nærmere, egentlig. At jeg er i stand til å prestere slik allerede nå, er utrolig gøy og lover bra for framtiden, sier VM-troppens yngstemann.

Edelt metall

Dale er nummer ni sammenlagt i verdenscupen og har radet opp åtte topp ti-plasseringer så langt i sesongen. Fortsetter formen å stige, er det ikke utenkelig at VM kommer på perfekt tidspunkt for Dale.

– Forventningene mine om en pallplass er vel blitt skrudd opp fra en drøm til å være realistisk. Jeg er med og kjemper der oppe, og det er ikke noen grunn til at det ikke skal gå i VM, sier Dale og fortsetter:

– Man kan faktisk drømme om en VM-medalje allerede i år, og jeg føler ikke at det er helt urealistisk å snakke om det heller. Det er gøy.

Ikke minst trives 22-åringen godt i høyden, og mesterskapet i Nord-Italia går på 1600 meters høyde.

– I de rennene jeg gikk i høyden i fjor, så gikk jeg kanskje mine beste løp langrennsmessig. Så det er positivt for min del at det er flere mesterskap i høyden framover, sier han og sikter til neste års VM i Pokljuka og OL i Beijing i 2022.

Kjempeløft

Dale anslår at han har økt treffprosenten på standplass med ti prosentpoeng denne sesongen sammenlignet med den forrige, og han mener også at han er blitt minst et halvminutt raskere i sporet.

Mye av æren for utviklingen gir han til lagkameratene og apparatet rundt.

– Jeg har tatt veldig store steg denne sesongen, og det tror jeg ikke jeg hadde gjort uten å være på dette laget. Det hjelper å trene med verdens beste skiskyttere, det er det ingen tvil om.

Han tror også på god medaljefangst for et norsk lag som ser kruttsterkt ut foran vinterens store mål.

– Det blir et veldig morsomt VM. Det er garantert, smiler han.