Ødegaards hyllest til Zidane: – Jeg lærte mye av ham

Torsdag står Ødegaard ansikt til ansikt med klubben som eier ham. Anledningen er kvartfinalene i Copa del Rey, den spanske cupen.

For Ødegaard blir naturlig nok møtet spesielt. Det innrømmer 21-åringen gjerne.

– Ikke bare for meg, men det er en stor kamp for hele klubben. En kvartfinale er noe veldig spesielt, og vi ser virkelig fram til det, sier Ødegaard ifølge lokalavisen El Diario Vasco.

Han er utlånt fra Real Madrid til Real Sociedad. Torsdagens kamp blir et gjensyn med både tidligere lagkamerater og Real-trener Zinédine Zidane. Sistnevnte har Ødegaard bare godt å si om.

– Vi har et godt forhold. Jeg lærte mye av han. Han er en stor trener. Jeg er glad på hans vegne at han gjør det bra, sier 21-åringen.

Planen står fast

Zidane har ledet Real Madrid til topps på tabellen i La Liga. Etter 22 serieomganger har laget tre poengs luke til serietoer Barcelona.

Torsdag er det imidlertid jakten på cuptittel som gjelder. Ødegaard er klar på at Real Sociedad står foran en meget vrien oppgave.

– Vi ønsker å gå videre. Det er en drøm for alle å klare det, sier han ifølge lokalavisen.

Til tross at den norske landslagsprofilen i utgangspunktet skal være på lån i Sociedad i to år, spekuleres det stadig i at Real-trener Zidane kan komme til å hente ham tilbake allerede etter inneværende sesong.

Ødegaard avviser at det er et alternativ nå, og er klar på at han tenker å være i San Sebastian også neste sesong.

– Det er planen. Jeg har det veldig bra her. Jeg er fokusert på hverdagene og kunne ikke hatt det bedre. Ingenting har endret seg.

Nær sist

Real Sociedad og Real Madrid har møttes én gang tidligere denne sesongen. Det endte med 3-1-seier til sistnevnte på Santiago Bernabéu.

Ødegaard og hans lagkamerater åpnet samtidig forrykende og tok ledelsen ved William Jose allerede etter to minutter.

Nordmannen håper laget kan gjenskape den gode starten torsdag, og deretter fullføre det de startet på sist.

– Vi spilte veldig bra, særlig de første 40 minuttene før de scoret, sier Ødegaard.

Han er klar på at han ser seiersmuligheter torsdag.