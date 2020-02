Svenskene uønsket på VM-hotell i Antholz

Flere av de svenske skiskytterne ble rammet av magesyke under verdenscuprennene i det nord-italienske vintersportsstedet i fjor. Hotellet mener at svenskene skyldte på dårlig hygiene ved hotellet og ga dem et dårlig rykte. Derfor er Hanna Öberg i Sebastian Samuelsson & co ikke ønsket tilbake.

– Vi var ikke velkomne tilbake, sier svenskene trener Mattias Nilsson til Dagens Nyheter.

De svenske skiskytterne er også blitt rammet av sykdom i forkant av VM som starter 13. februar. Hanna Öbergs samboer Jesper Nelin har slitt med forkjølelse og ble isolert under treningssamlingen i Hochfilzen.

For tiden er de svenske skiskytterne på samling i italienske Val Ridanna.