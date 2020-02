Selvmål sendte rekordungt Liverpool-lag videre i FA-cupen

Kanskje også til det tidligere Manchester United-talentet Ro-Shaun Williams, som scoret kampens eneste mål i eget nett da Liverpool vant omkampen mot Shrewsbury fra nivå tre.

Liverpool kom ut på Anfield med klubbens yngste startoppstilling noensinne og halte i land seieren som gjør at førstelaget får spille åttedelsfinale i mars.

– Denne kvelden vil vi alle huske i lang tid, og særlig debutantene. Publikum var fantastiske, og vi ga alt for å ta laget videre. Målet er å vinne FA-cupen, og jeg tror gutta på førstelaget er stolte av oss nå, sa høyreback Neco Williams til BBC.

Liverpool er klar for åttedelsfinale mot Chelsea. Slik ville det trolig ikke gått om VAR ikke var tilgjengelig i FA-cupen. I det 59. minutt jublet Shrewsbury for det alle trodde var ledermålet da Shaun Whalley nikket inn returen etter en redning av Caoimhin Kelleher. Selve målet var det ikke noe i veien med, men VAR oppdaget en offside i forspillet, og målet ble annullert.

Tabbemål

I det 75. minutt kom scoringen som avgjorde. Neco Williams, som stadig skapte problemer for Shrewsbury-forsvaret, slo det som lot til å være et ufarlig innlegg. Williams var alene på kanten av straffefeltet og trengte bare å nikke unna. I stedet ville han nikke til egen keeper, men oppdaget til sin forferdelse at Max O'Leary hadde rykket ut og at målet var tomt.

Dermed forsvant ballen inn i målet, og Liverpool fikk sitt vinnermål.

Klopp ville ikke snyte verken seg selv eller førstelagsspillerne for den lovede vinterferien og lot for annen gang denne sesongen ungdomslaget slippe til i en cupkamp. Med snittalder i startoppstillingen på 19 år og 102 dager slo Liverpool rekorden fra ligacuptapet mot Aston Villa i desember (da førstelaget var i Qatar for å vinne klubb-VM) med 80 dager.

16-årige Harvey Elliott var yngst i laget som entret banen på Anfield, 22-årige Pedro Chirivella eldst. Mens det ble stortap i ligacupkvartfinalen, endte det med seier i FA-cupomkampen mot laget som er på 16.-plass i 1. divisjon og tapte for Rochdale sist helg.

Rooney mot United

Wayne Rooney scoret Derbys siste mål på straffespark da Northampton ble slått 4-2 i en annen omkamp tirsdag. Dermed fikk også Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-lag sin motstander i neste runde.

De tre siste omkampene tirsdag gikk alle til ekstraomganger, og to av dem til straffesparkkonkurranse.

Newcastle ga fra seg en tidlig 2-0-ledelse med to baklengsmål i sluttminuttene mot Oxford, men Allan Saint-Maximin ble matchvinner da han gjorde 3-2 i det 116. minutt.

Sean Longstaff og Joelinton scoret for Premier League-laget den første halvtimen, men mål av Liam Kelly i det 84. minutt og Nathan Holland på overtid tvang fram ekstraomganger.

Birmingham slo Coventry 4-1 på straffespark etter 2-2 i selve kampen, mens Reading slo Cardiff med samme sifre etter 3-3 i en kamp der Cardiff ledet 3-2 inntil Yakou Meites scoring i det 116. minutt.