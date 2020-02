Sørloth-dobbel da Trabzonspor knuste Erzurumspor i cupen

Sørloth topper måljegerlista i tyrkisk eliteserie med 16 mål, ett foran den tidligere Premier League- og Bundesliga-profilen Papiss Cissé. Med hans betydelige hjelp er Trabzonspor med i gullkampen for fullt.

Laget jager også cupsuksess, og semifinalebilletten er langt på vei i boks selv om returkampen på bortebane gjenstår.

Sørloth scoret ledermålet etter et kvarter. Guilherme tok hjørnespark fra høyre, og Sørloths løp ble ikke fanget opp av forsvaret. Han kunne uhindret sette foten på ballen og styre den i mål fra kanten av 5-meteren.

Ti minutter senere la Guilherme inn fra venstre. Ballen gikk over Sørloth, men i forsøket på å hindre at den nådde Daniel Sturridge styrte en uheldig Yusuf Acer den i eget mål. Rett før pause gjorde Anthony Nwakaeme 3-0 med et fint skudd etter forarbeid av Sturridge og Badou Ndiaye.

Et kvarter ut i 2. omgang ble Guilhermes frispark fra høyre klønet i eget mål av Merthan Acil, men målet som satte punktum var av den vakre sorten. Etter tiki-taka mellom flere Trabzonspor-spillere i feltet dro Sørloth en skuddfinte, la ballen over på venstre fot og banket den i hjørnet.

Da var det spilt 66 minutter, og rett etter ble nordmannen byttet ut til stor applaus.

Sturridge var allerede tatt av banen på 3-0, mens Guilherme også fikk avløsning før kampen var over. De tre er store forgrunnsfigurer i et Trabzonspor-lag som kan være på vei mot noe stort.