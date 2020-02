Klar tale fra landslagssprinter: Ber om alvorsprat med treneren

Stenshagen ble hentet inn i landslagsvarmen foran denne sesongen. Allrounderen fikk plass på sprintlaget.

Men Follebu-løperen har ikke vært i stand til å følge de siste sesongenes sterke innsats i norgescup og skandinavisk cup.

NM-dagene i Konnerud ble heller ingen suksess. Stenshagen endte opp med serien 14.-, 19.- og 17.-plass på 15 kilometer fri teknikk, klassisk sprint og 30 kilometer klassisk fellesstart.

Stenshagen har ikke vært i nærheten av å ta ut sitt potensial. Kroppen spiller ikke på lag slik han ønsker. Han sier rett ut at det ikke er dette han har trent for.

– Det har vært for dårlig. Det er ting som ikke har fungert som de skulle. Kroppen er ikke der den skal være. Det ligger i toppidrettens natur å prøve litt forskjellig for å få et løft, men enkelte ganger må man stikke fingeren i jorda og si at det ikke er bra nok, sa 23-åringen til NTB etter torsdagens 14.-plass på 15 kilometer fri teknikk.

Der ble han hektet av med 45 sekunder målt opp til teten, og da var det mange av de beste som ikke var på startstreken en gang.

Rett fram

Etter 19.-plassen på sprinten var han enda klarere i talen. Stenshagen burde ha vært en soleklar finalekandidat, men det ble bom stopp i kvartfinalen.

– Jeg fikk det dit jeg ville med å holde meg i front, men da jeg ble utfordret, hadde jeg ingenting å svare med. Det er slik det har vært ellers i år også. Jeg mangler ikke bare ett gir, jeg mangler fem. Det er veldig frustrerende å gå skirenn om dagen. Kroppen vil ikke være med på leken, oppsummerte Stenshagen overfor NTB.

Han sier at det ikke er pusten det er noe feil med. Det er beina som ikke vil flytte seg fort nok.

– Seige bein. Da går det ikke fort på ski, sa Stenshagen ærlig og oppriktig.

Frustrasjon

– Hvor frustrerende er det? Er det fristende å ta en pause for å finne igjen gnisten?

– Jeg har lyst til å ta en evaluering så raskt som mulig og deretter sette inn tiltak. Jeg har forsøkt å gjøre noen små justeringer, men jeg tror at det handler om mer fundamentale ting enn som så. Jeg må gå i dybden på det jeg har gjort og finne ut hva som er gått feil. For det må ha gått feil en plass.

Det ligger an til en snarlig samtale med sprintlandslagstrener Arild Monsen.

– Jeg må ta en prat med Arild, stikke fingeren i jorda og si at dette ikke er bra nok. Jeg må starte forfra igjen. De kule rennene blir gående uten meg, og det er skuffende. Men jeg har kun meg selv å takke, og da må jeg «opp i ringa» og finne en løsning på det.

Det er ikke snakk om å gi opp. Innsatsviljen finnes fortsatt.

– Det kommer flere sesonger, og det er kanskje i de tyngste sesongene du lærer mest, konkluderte Stenshagen.