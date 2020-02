Ødegaard innbytter da Real Sociadad tapte

Ødegård startet for annen gang denne sesongen kampen på benken.

Real Sociadad klarte ikke skape mye de første 20 minuttene, men tok ledelsen etter 21 minutter. Svenske Alexander Isak skjøt ballen i mål fra 17 meter. Real Sociadad gikk til pause med ledelse

Etter pause var det Leganés som styrte. I det 49. minutt utlignet hjemmelaget med mål av danske Martin Braithwaite.

Det så lenge ut til å ende 1-1, men med en frisparkperle fra Oscar fire minutter på overtid sikret Leganés tre viktige poeng. Leganés ligger nå på 18.-plass i La Liga, à poeng med Mallorca som ligger på trygg plass.

Martin Ødegård gjorde seg ikke mye bemerket. Med en dårlig touch på ballen ga han derimot Leganés en stor sjanse helt mot slutten av kampen.

Real Sociadad ligger nå som nummer åtte i ligaen. Det er fem poeng opp til mesterligaplass.

To raske mål av Ansu Fati ga Barcelona 2-1-seier over Levante søndag kveld og gjorde at det igjen er bare tre poeng fram til serieleder Real Madrid.

Getafe inntok tredjeplassen med 2-0-seier borte mot Athletic Bilbao, mens Sevilla er nummer fire etter 1-1 mot Alavés.