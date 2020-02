Dansk sykkelstjerne kobles til dopinglege

Ferrari ble i 2012 utestengt på livstid etter avsløringer om at han blant annet var mannen bak dopingprogrammet til Lance Armstrong. Utelukkelsen innebærer at det er forbudt for idrettsutøvere å motta råd eller andre tjenester fra Ferrari. Brudd på dette forbudet kan medføre to års utelukkelse.

Ifølge en hemmeligstemplet rapport som VG og de danske mediene Politiken og DR har fått tilgang til ble Fuglsang i fjor etterforsket av sykkelsportens uavhengige antidopingenhet (CADF) for forbindelser til Ferrari. Rapporten er utarbeidet av et eksternt selskap for CADF.

– Etterretning indikerer at Astana-sykkelrytteren Jakob Fuglsang er underlagt Michele Ferraris dopingprogram, og at lagkameraten Aleksej Lutsenko var til stede under minst ett møte mellom de to i Nice eller Monaco, står det blant annet i rapporten.

– CADF har opplysninger som tyder på at Michele Ferrari fortsatt er involvert i å dope utøvere i Astana-laget, og han skal ha reist til Monaco og andre steder for å møte rytterne, heter det videre.

Stor stjerne

Fuglsang, som er en svært merittert sykkelrytter og en av Danmarks største idrettsstjerner, er bosatt i Monaco.

Han har vært tilknyttet Astana-laget siden 2013 og har en fyldig merittliste. Han avsluttet fjoråret som nummer tre på verdensrankingen.

Fuglsang har blant annet vunnet etapperittet Criterium Dauphiné to ganger. I fjor vant han klassikeren Liège-Bastogne-Liège og noterte også en etappeseier i Vuelta a España. I 2016 tok dansken OL-sølv i fellesstarten i Rio de Janeiro.

Ingen kommentar

Ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau ønsker verken Fuglsang eller Astana-laget å kommentere rapporten.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) skriver i en uttalelse til de tre mediene at man ikke har mottatt rapporten fra CADF, men at UCI vil følge saken tett og «treffe de nødvendige tiltak til sykkelsportens beste interesse».