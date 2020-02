Lyn vant NM-stafetten: – Noe av det viktigste vi gjør

– Når det ikke er internasjonalt mesterskap er NM-stafetten noe av det viktigste vi gjør, sa Holund etter stafettseieren. Nittedal-gutten avgjorde i praksis stafetten på andreetappen etter at han overtok for kompisen Johan Tjelle.

Gullet var Lyns fjerde på fem år i NM-stafetten.

Holund avgjorde i praksis stafetten på egen hånd.

– Ja, jeg gjorde nok det. Simen (Hegstad Krüger) er kanskje verdens beste skøyter på en god dag, og selv om jeg ikke hadde klart å gå fra hadde vi nok stått sterkt. Men det er en lett 10 kilometer, og det er lett å henge. Plan A var at jeg skulle forsøke å få en luke, sa Holund til NTB.

Han fortalte at luken kom lettere enn han hadde tenkt.

– Det var litt uventet at den kom da den kom. Jeg trodde at jeg skulle gå fra i en motbakke, som er min mulighet, men så snudde jeg meg i utkanten av stadion etter en sving og oppdaget at jeg allerede hadde en luke. Jeg vet ikke akkurat hva som skjedde. Da jeg så det var det bare å utnytte forspranget jeg hadde fått, sa en litt overrasket Holund.

Sløv

Lyns startmann mente at ikke alt hadde gått som smurt på førsteetappen.

– Jeg var kanskje litt sløv opp siste bakke da toget gikk, men jeg berget greit. Med de to andre på laget kan man uansett gå ganske dårlig og det blir bra likevel, sa Tjelle.

Han sendte Hans Christer Holund ut tolv sekunder bak tet sammen med de antatt beste lagene. Holund tok teten like før halvveis på sin etappe.

Simen Hegstad Krüger kunne cruise inn til seier på tredjeetappen.

– Det var et takknemlig utgangspunkt jeg fikk før siste etappe. Så stor takk til gutta, sa Krüger til NRK.

Lillehammer vant spurten om sølvet. Åsen tok bronsen. 136 lag startet NM-stafetten på Konnerud utenfor Drammen.

Stafetten ble gått over tre ganger ti kilometer. Normalt ville den første etappen gått i klassisk, men grunnet snøforholdene ble samtlige etapper gått i fristil.

Falun neste

Neste helg venter det verdenscup i Falun på Hans Christer Holund.

– Det var et av mine største mål i år, men nå er det gjort om til 15 kilometer fellesstart i fri teknikk fra 30 kilometer individuell start, og da blir ikke rennet like viktig for min del. Men jeg har lagt inn en del trening den siste uken med tanke på skitouren 2020 som kommer etterpå, og Falun-rennet blir uansett viktig med tanke på det, sa Holund.

Han tror at skitouren vil passe ham bra.

– Det er ikke lett å spå, men det er to tremiler og tøffe løyper i Granåsen. Jeg tror at det er en tour som vil passe oss distanseløpere bra.