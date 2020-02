Real Madrid styrket ledelsen med omstridt derbyseier

Atlético Madrid imponerte i første omgang, men fikk problemer etter pausen. Real-trener Zinédine Zidane kastet innpå Vinicius ved pause, og han satte opp Ferland Mendy som sto for innlegget til Benzemas vinnermål.

Gjestene mente at de ble snytt for straffespark i første omgang da Casemiro felte Álvaro Morata.

– I mine øyne var det klar straffe. Jeg forstår at dommeren kvier seg for å dømme straffe i et Madrid-derby, men VAR er her for å gi oss rettferdighet og klarhet. I dag fikk vi verken rettferdighet eller klarhet, raste Atlético-president Enrique Cerezo.

Zidane medga at han måtte gjøre grep etter en omgang der Atlético var best.

– Jeg var ikke tilfreds med det jeg så på banen. Det var mitt ansvar, ikke spillernes, sa han.

– Jeg byttet ut Isco og Toni Kroos, men jeg kunne like godt byttet ut andre.

Real Madrid er med seieren seks poeng foran Barcelona, som kan halvere luken med seier over Levante søndag. Atlético Madrid på sjetteplass er 13 poeng bak byrivalen.

Valencia klatret til fjerdeplass med 1-0-seier over Celta takket være scoring av Carlos Solér. Valladolid vant med samme sifre på Mallorca. Espanyol, som handlet flere spillere i januarvinduet, tapte 1-2 for Granada og ligger fortsatt sist på tabellen.