Johaug inn til nok et NM-gull, stortalentet Fossesholm nummer tre

Mest oppmerksomhet fikk bronsejenta Helene Marie Fossesholm på bronseplass, selv om gullkampen sto mellom Johaug og Ingvild Flugstad Østberg. Johaug og Østberg fikk tidlig en luke på konkurrentene.

Etter fem kilometer var de to nærmere 20 sekunder foran den neste gruppen med hjemmehåpet Helene Marie Fossesholm, Anna Svendsen og Maiken Caspersen Falla.

Flugstad Østberg prøvde å bite seg fast i duellen med Johaug, men sistnevnte ble for sterk og fikk en solid luke et par kilometer før mål.

Til slutt var Johaug 10,4 sekunder foran Østberg i mål. Gullet var hennes 14. i NM-sammenheng. I tillegg innkasserte hun sin kongepokal nummer fire.

– Det er like artig som alltid å vinne skirenn. Jeg følte at kroppen fungerte veldig bra i dag. Jeg bestemte meg for å kjøre på hele veien og fikk en liten luke ut på andrerunden og bet godt ifra meg, sa Johaug til NTB og øvrige medier etter pressekonferansen på Svensedammen skole et par hundre meter unna skistadion på NM-arenaen i Konnerud.

Skrøt av talent

Helene Marie Fossesholm viste krefter på slutten og ble nummer tre. Anna Svendsen ble nummer fire, mens Maiken Caspersen Falla endte på 5.-plass. Fosseholm ble hektet av med 1,22 minutter.

Marine Hele Fossesholm under 15 km klassisk på ski på Konnerud. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er litt artig at Therese Johaug (31) var den eldste av de startende som kom i mål, mens Fossesholm (18) var den yngste. Det var altså plass til begge på pallen.

– Det er vanskelig å plukke ett at gullene jeg har tatt i NM. Det jeg kanskje husker aller best var da jeg tok bronse i Meråker i 2007 da jeg var like gammel som Helene er nå. Da satt jeg ved siden av Marit Bjørgen, og det var vanvittig stort. Jeg er imponert over det Helene får til i dag og det nivået hun har inne, sa Johaug om sin 13 år yngre konkurrent.

Ta vare på

Johaug mener at Fossesholm som Norge må ta ekstra godt vare på.

– Norsk damelangrenn har mye å glede seg til i fortsettelsen. Framtiden hennes ser lys ut. Hun er smart og ung jente som tar de rette valgene. Gjør hun alt rett så blir det moro med henne, sa Johaug.

Neste helg venter det verdenscuprenn i Falun for Johaug. Deretter venter nyskapningen skitouren, som er et etappeløp som starter i Östersund 15. februar. Via renn i Åre og Meråker avsluttes den i Trondheim søndag 23. februar.

– For meg er disse NM-rennene viktige med tanke på det som venter i de neste ukene, sa Johaug.