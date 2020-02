King-budet kom for sent for Bournemouth

– Jeg skal ikke avvise det dere har lest, men jeg vil ikke si så mye om det. Han er høyt verdsatt av oss og elsket, sa Bournemouth-manager Howe på en pressekonferanse fredag.

– Han gir oss styrke og fart, la manageren til om King

Det er spekulert i at United var villig til å betale 325 millioner kroner for King. Nordmannen har en fortid i klubben, men var mest på utlån til andre klubber i kontraktperioden 2009-13.

– Vanskelig å finne erstatter



King kom til Bournemouth sommeren 2015.

– Vi har savnet King den tiden han har vært ute (med skade). Med en dag igjen av overgangsvinduet, er det vanskelig å finne en erstatter, sier Howe.

– Jeg elsker Josh både som spiller og menneske, og jeg vet hva Manchester United betyr for ham, så jeg forstår også hvordan han står i denne saken.

King har ikke spilt siden romjulen på grunn av en lårskade. Han skal være i god trening og nær et comeback.

King-nei

Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær sa fredag at det ikke kommer flere spillere inn til klubben i dette overgangsvinduet.

– Januar er alltid vanskelig. Det er ikke noe så bare gjør «sånn», sa Solskjær på en pressekonferanse om muligheten for å styrke stallen med en spiss.

– Jeg er fornøyd med de jeg har her. Og det at Bruno kom inn var en stor greie for meg. Nå kan vi kanskje spille på en annerledes måte. Vi har også flere midtstoppere som er kommet tilbake, og det gjør at det er et alternativ å spille med tre bak, la han til.