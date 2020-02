Uniteds redningsmann ble United-frelst gjennom Ronaldo

– Min kjærlighet for United startet da jeg så Ronaldo spille for klubben. Helt siden det har jeg vært en stor tilhenger av klubben, sier Fernandes til Uniteds hjemmeside.

Ronaldo var i Manchester United i perioden 2003-09. Han har vært Portugals store fotballstjerne i over 15 år. Solskjær hadde Ronaldo som lagkamerat i flere sesonger.

– Skal gi alt



Fernandes kan få sin debut på Old Trafford lørdag. I så fall vil han støte på mange portugisiske landsmenn. Motstander Wolverhampton har manager, flere trenere og flere spillere fra Portugal.

United kjemper for å komme inn blant de fire beste i Premier League. Det vil gi plass i mesterligaen neste sesong.

– Jeg kan love fansen at jeg skal gi alt for at United opplever suksess og vinner titler, sier Fernandes.

Perfekt

Solskjærs klubb kan også komme seg dit om laget vinner europaligaen senere i år.

– Vinterpausen kommer perfekt for oss slik at vi kan integrere Bruno i troppen. Han vil hjelpe oss i andre halvdel av sesongen, sier Solskjær.

United har en pause fra kamper på 16 dager etter ligarunden til helgen. Chelsea er motstander borte 17. februar i Premier League. Det kan være en meget avgjørende kamp i jakten på en topp-fire-plass i serien.

Fernandes koster 550 millioner kroner ifølge BBC, men beløpet kan stige til 800 millioner dersom diverse punkter i avtalen med Sporting Lisboa utløses.