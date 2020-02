Hovland med jevn start i Arizona

Søndag endte Hovland på 23.-plass i europatourturneringen i golf i Dubai. Nordmannen fikk fem bogeys og gikk sisterunden på 74 slag.

Torsdag spilte nordmannen første runde i WM Phoenix Open i Scottsdale i Arizona. Der gikk han de 18 hullene på normale 70 slag og endte runden ett slag under par. Holder han seg på dette nivået vil han greie cuten og gå videre i turneringen.

Hovland røk på en bogey på det første hullet, men tok seg inn igjen på hull fire da han med bare to slag endte med en birdie der. Siden lå nordmannen stabilt på par fram til hull 13 hvor han på nytt greide å slå en birdie. Siden fullførte han de resterende hullene på par.

Amerikanske Wyndham Clark leder turneringen så langt med ti slag under par. Han følges av landsmannen Billy Horschel som ligger to slag under.