Johaug suveren, tok sitt 13. NM-gull

Therese Johaug innfridde favorittstempelet under kvinnenes 10 kilometer under ski-NM på Konnerud i Drammen. Allerede fra første mellomtid så man konturene av nok et gull-løp fra 31-åringen fra Dalsbygda.

Lenge før det var gått 10 kilometer var spenningen borte. Johaug gikk mot sitt 13. NM-gull.

– Jeg er veldig fornøyd. Det var et kjapt føre og krevende å gå. Men jeg synes jeg løste det på best mulig måte, sa NM-vinneren til NRK bare sekunder etter målgang.

Etter to kilometer ledet hun med 8,2 sekunder. Bak kom kanoner som Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga, men ingen matchet tiden til Johaug.

Etter seks kilometer var all tvil fjernet. Johaug gikk mot et soleklart NM-gull og ledet da med 37,1 sekund på Tiril Udnes Weng. Avstanden fortsatte å øke inn mot mål, og etter 10 kilometer gikk Johaug i mål på 21.33,0 minutter.

Det holdt til et soleklart NM-gull, 44,6 sekunder foran Jacobsen som tok sølvet. Tiril Udnes Weng tok bronsen 51,5 sekunder bak Johaug. Bronsevinner Weng fortalte NRK at hennes plan var å starte hardt, men at avstanden opp til Johaug hadde vært stor uansett hvor hardt hun hadde åpnet.

– Jeg må ta steg for steg, så får vi se om jeg klarer å kneppe innpå etter hvert, sa Weng om avstanden opp til Johaug.

Haga ble nummer fire, 58,7 sekunder bak Johaug, mens Heidi Weng ble nummer fem, ytterligere 2,2 sekunder bak

– Jeg synes det var veldig bra jeg. Jeg la opp til å ta det rolig fra start og bare øke. Jeg tror den taktikken var bra i dag, sa Heidi Weng.