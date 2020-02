OL-veien spikret for Sagosen

– Det er ikke så ille at det ikke er godt for noe. Jeg spøkte med Christian Berge (landslagssjef) etter tapet for Kroatia i semifinalen og sa at vi i hvert fall fikk tre nye kamper i Trondheim, sa Sagosen til NTB etter EM.

Brasil ble nummer ti i VM i fjor. Norge spilte foran cirka 9000 tilskuere i Trondheim Spektrum i starten av årets EM.

Det internasjonale håndballforbundet IHF har satt opp spilleprogrammet for dagene 17.-19. april:

Fredag 17.4: Chile – Sør-Korea, Norge – Brasil.

Lørdag 18.4: Norge – Chile, Brasil – Sør-Korea.

Søndag 19.4: Sør-Korea – Norge, Brasil – Chile.

De to beste får plass i OL-turneringen. Den inneholder tolv lag og spilles i perioden 25. juli–8. august.