Kina utsetter fotballsesongen som følge av Wuhan-viruset

Det opplyser forbundet torsdag, samme dag som antall døde etter viruset økte til 170 i landet.

Starten av 2020-sesongen vil bli utsatt på alle nivåer, også toppligaen, og gjelde alle fotballkamper over hele landet, opplyser CFA.

Dette for å beskytte fans og spillere mot viruset.

Sesongstart for Chinese Super League skulle etter planen være 22. februar.

Torsdag opplyste helsemyndighetene at det var registrert 1.032 nye bekreftede tilfeller av sykdommen i Hubei-provinsen. For hele Kina er antallet bekreftet smittede økt med 1.700, noe som innebærer at over 7.700 mennesker nå er bekreftet syke.