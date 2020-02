Avis: Haaland-klausulen er på 750 millioner kroner

Nordmannen skrev nylig en kontrakt til 30. juni 2024. Det er avisen Bild, ifølge sport.de, som onsdag har et stort oppslag rundt Haaland og en eventuell pris ved et salg innenfor spissens nåværende avtale.

Ifølge avisen vil utkjøpsklausulen ikke kunne benyttes før tidligst etter sommeren i år.

Det ble spekulert i at Haaland og hans rådgiver Mino Raiola hadde forhandlet seg fram til en makspris på 500 millioner kroner (50 mill. euro). Ifølge Bild, som ikke gjengir kilder, er beløpet vesentlig høyere.

Haaland kom fra Salzburg rett etter jul, og ifølge en rekke medier kostet han vel 200 millioner kroner.

Det anerkjente nettstedet Transfermarkt har i øyeblikket satt Haaland-verdien til 450 millioner.

Fantastisk

Tirsdag la Borussia Dortmund ut et kort intervju på sin twitterkonto med Haaland der han snakker om hjemmedebuten.

– Jeg nøt hvert sekund. Det var en fantastisk kveld. Det er bare ett ord som kan beskrive å score foran «Südtribune» : «Fantastisk», sier Haaland om hjemmedebuten mot Köln (5-1-seier og to mål).

Haaland ble så godt som helt skjermet fra mediene etter kampen sist helg.

Haaland har to innhopp (57 minutter totalt) i Bundesliga og fem mål. Det er rekord for den tyske toppserien. Han står med en scoring hvert 11,4 minutt hittil.

– Må starte

Nordmannen snudde seg en ekstra gang mot den anerkjente tribunedelen (24.500 tilskuere) bak det ene målet etter sitt første mål mot Köln. Den kalles også «Den gule veggen». – Alle hadde fortalt meg hvor fantastisk det var, og jeg måtte bare se denne fantastiske veggen en gang til.

Lokalavisen Ruhr Nachrichten skriver onsdag på kommentatorplass at Haaland må starte hjemmekampen mot Union Berlin lørdag. – Han er for god for benken, slår avisen fast.

BVB-trener Lucien Favre har vært forsiktig med Haaland hittil, men både fans og medier vil nå se 19-åringen fra start. – Jeg gjør bare jobben min og scorer mål. Nå har vi to seirer på rad, og det er bare å fortsette, sier Haaland.

Union Berlin har ikke vunnet borte på sine tre siste kamper.