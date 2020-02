Nike utsolgt for Bryant-effekter etter legendens dødsfall

Uttalelsen kommer etter at flere medier meldte at Nike trakk tilbake varer for å hindre kjøpere i å selge dem videre til høyere priser, skriver The Wall Street Journal.

Søker man nå etter Bryant-effekter på Nikes hjemmeside vises ingen produkter, men heller en hyllest til legenden.

«Han var en av de største idrettsutøverne i sin generasjon og har hatt en umåtelig innvirkning på idrettsverden og basketballfellesskapet», heter det i hyllesten som er publisert sammen med et bilde av Bryant.

«Som et elsket medlem av Nike-familien vil vi savne ham meget dypt. Mamba for alltid», skriver Nike.

Slange

Mamba, som er en gruppe tropiske slanger, er Bryants kallenavn som han ga seg selv for å skille sitt personlige navn fra sitt idrettsnavn.

– Det er en forskjell på hvem du er og hva du er. Når jeg går på banen er jeg den livsfarlige slangen. Jeg er iskald, sa Bryant i et intervju med NBA i 2015.

Bryant var ifølge WSJ en av Nikes største stjerner etter at han signerte i 2003. Selv etter han la opp i 2016 fortsatte sportsutstyrsgiganten å utgi Bryant-sko.

Helikopterulykke

Kobe Bryant vant NBA-sluttspillet fem ganger med Los Angeles Lakers og tok OL-gull med USA to ganger før han la opp i 2016. 18 ganger fikk han plass på allstar-laget, og i tillegg høstet basketballikonet utallige andre utmerkelser for sitt strålende spill.

41-åringen spilte for Lakers gjennom hele den 20 år lange karrieren, og han regnes som en av de aller mest framtredende amerikanske idrettsstjerner gjennom tidende.

Kobe Bryant, den 13 år gamle datteren hans, Gianna, samt ytterligere sju personer omkom i ulykken i California søndag.