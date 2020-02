Godset-kapteinen på vei til MLS

Eliteserieklubben skriver på sitt nettsted at den sent mandag kveld godtok Unions siste bud på Glesnes.

– Forhandlingene har pågått i lengre tid, og mandag kveld ble vi enige om rammene for en avtale vi er fornøyd med. Vi unner Jakob denne muligheten og føler at han på mange måter er klar for å ta det neste steget. Vi ønsker ham lykke til videre på veien, sier sportssjef Jostein Flo i SIF.

25 år gamle Glesnes skal dermed reise til USA for å forhandle om kontrakt og gå gjennom den obligatoriske legesjekken.

Bergenseren tok farvel med lagkameratene i Godset tirsdag morgen. Han spilte 113 kamper og scoret tre mål for klubben.

– Jakob har utviklet seg mye i løpet av tiden i SIF, både som fotballspiller, menneske og leder. På sitt beste har han vært en strålende midtstopper for klubben. Han har vært lojal og gitt alt for Strømsgodset, sier Flo.

Philadelphia Union spiller i nordamerikanske Major League Soccer (MLS). Laget nådde kvartfinalen i MLS-sluttspillet sist sesong.