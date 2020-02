VM-debutant Knotten tar med seg mamma til høyden

Den 25 år gamle Vingrom-løperen debuterer i VM-sammenheng i norditalienske Antholz om drøye to uker. Knotten er inne i sin første sesong på seniorlandslaget og har begynt å merke hardkjøret med mange verdenscuprenn på kort tid.

– Det er ikke til å legge skjul på at jeg var mye bedre før jul. Skal du oppsummere hele sesongen så langt, så er det kanskje OK. Men jeg håper å avslutte mye sterkere. Jeg vet at man ikke kan være i form en hel sesong. Så kanskje dette er det verste i løpet av sesongen, og så håper jeg at jeg kommer i slag til VM, sa hun til NTB etter 60.-plass på normaldistansen og 10.-plass på parstafetten i slovenske Pokljuka sist helg.

– Formen har ikke vært på sitt beste her. Jeg var så stiv (på parstafetten), jeg hadde syra opp til ørene. Du prøver å kjempe, men det hjelper ikke når beina ikke flytter seg. Jeg må bare prøve å finne en god plan fram til VM, for jeg har ikke noe lyst til å gå slike løp, la hun til.

Trenger overskudd

Knotten har ikke noe klart svar på hvorfor hun har opplevd en formdupp i januar etter å ha prestert bedre og bedre fram mot jul. Forklaringene kan være flere.

– Det kan jo være at jeg bare er sliten av mange konkurranser og mange inntrykk. Dette er ikke som å gå norgescup eller IBU-cup. Kanskje har jeg ikke fått trent nok mellom konkurransene, eller kanskje har det vært for mange konkurranser. Men med litt overskudd den neste uken, og hvis jeg får trent godt fram til VM, så har jeg troen.

– Legger jeg en god plan nå, så er jeg ikke redd for at jeg ikke kan stille i god form til VM, sier mesterskapsdebutanten som noterte karrierebeste resultat med 13.-plass på jaktstarten i Le Grand Bornand i desember.

Mamma-støtte

Mesterskapet i februar går på om lag 1600 meters høyde. Knotten tar grep ved å bli igjen i Mellom-Europa helt fram til VM.

– Jeg skal til Obertilliach (Østerrike) nå for å holde meg i mellomhøyden før vi skal opp til Martell (Italia) og så til Anterselva (Antholz). Så da gjør vi i hvert fall de tiltakene vi føler vi må gjøre, og jeg stiller med de beste kortene jeg kan ha, sier hun.

Knotten slutter seg til lagkameratene først i Martell. Men hun får selskap også før det.

– Jeg reiser med «mutter'n». Vi skal kose oss, vi, smiler hun.

– Hvordan passer høyden deg?

– Jeg klarte å knekke noen koder i IBU-cupen i Martell i fjor. Så jeg er ikke redd høyden, men jeg elsker den heller ikke, sier Knotten.