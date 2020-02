VM-skiskytterne deler seg – Thingnes Bø velger familietid

Årets VM går på 1600 meters høyde i Antholz – det høyestliggende stedet i verdenscupkalenderen. Utøvernes behov for akklimatisering til tynnluften er forskjellig, og dermed velger de også ulik form for oppladning.

Én av dem som føler seg tryggest med lang forberedelsestid i høyden er veteranen Tarjei Bø (31). Sammen med lagkameratene Erlend Bjøntegaard, Vetle Sjåstad Christiansen og Johannes Dale drar han fra Pokljuka og opp til Seiser Alm før hele landslaget samles i Martell den siste uken før VM.

– Jeg er veldig trygg på at dette er riktig oppladning. Spesielt jeg og Vetle trenger mer tid for å akklimatisere oss. Så da må vi ligge litt høyere og deretter gå gradvis nedover for å være sikre på at vi er tilstrekkelig tilvent, sier han til NTB.

Dermed blir det ikke tid til noen hygge på hjemmebane med samboeren Gita Simonsen.

– Jeg skulle gjerne vært hjemme en tur, men det er litt spesielt når det er mesterskap i høyden. Da må du gjøre noen prioriteringer som er dårlige for kjærligheten. Da får vi satse på å kompensere med edelt metall, smiler stryningen.

Pappa med is i magen

Lillebroren Johannes Thingnes Bø er nybakt pappa og hadde det travelt med å komme seg hjem til Oslo fra søndagens fellesstart i Pokljuka. Norges fremste skiskytter har gjort det så bra i Antholz de siste årene at han tar sjansen på at han kan reise til VM nesten uten høydetilvenning.

– Jeg har gått bra der de siste årene, og da har vi brukt å reise opp søndag og gå konkurranse torsdag eller fredag. Og det har jeg løst bra. Så er det et spørsmål om man kan bli enda bedre, men det er en totalpakke som må vurderes. Jeg får se når jeg drar nedover.

Thingnes Bø vurderer også å stå over deler av fellessamlingen i Martell kort tid før VM. Hensynet til familien spiller inn.

– Ja, det gjør det. Men det skal aldri gå på bekostning av 100 prosents forberedelser til VM. Maksimale forberedelser ligger til grunn, og så får jeg finne ut hvor sent jeg kan reise ned og fortsatt forberede meg maks, sier han.

På de siste sju individuelle verdenscupløpene i årets VM-løyper står 25-åringen med fem seirer, en 2.-plass og en 6.-plass. Storebror Tarjei mener Johannes Thingnes Bø ikke trenger råd av noen andre.

– Det er ikke noe vits i, for han har full kontroll. Er det en som ikke trenger råd, så er det ham. Har du sett hvordan han har gått i Anterselva (Antholz) de siste årene, så vet du at han ikke trenger så mye akklimatisering.

Trio på norgesvisitt

Aleksander Fjeld Andersen (22), som hovedsakelig reiser til VM som reserve og læregutt, blir også hjemme i Norge den neste uken. Det samme gjør tre av kvinneløperne: Tiril Eckhoff, Synnøve Solemdal og Ingrid Landmark Tandrevold.

Marte Olsbu Røiseland reiser fra Pokljuka og videre til Toblach i Nord-Italia. En halvtime lenger øst skal Karoline Knotten lade opp i østerrikske Obertilliach.

–Jeg gjør det litt for restitusjonens del, samt for å begrense reisebelastningen. Nå får jeg 2,5 timers kjøretur til Toblach i stedet for en hel dag reise. Videre til Martell er det også to-tre timer, så jeg sparer egentlig to reisedager, sier Olsbu Røiseland.

Med eller uten Thingnes Bø samles de ti øvrige VM-uttatte løperne deretter i Martell – også det i Nord-Italia – for å forberede kroppen på det som venter i Antholz. VM starter med mixed-stafett 13. februar.