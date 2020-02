Bilbao-spiss hetset i kampen mot Espanyol

Athletic Bilbao-spissen Williams spilte 82 minutter i kampen mot Espanyol i spansk førstedivisjon. Kampen endte 1-1, men blir husket for rasistiske tilrop og slagsmål mellom supportere.

– Jeg fikk rasistiske tilrop, noe ingen vil høre og som ikke hører hjemme her, sa Williams etter kampen.

Bilder fra kampen viser at Williams, som er svart, konfronterer Espanyol-fans som laget apelyder.

– Folk bør komme for å kose seg og støtte laget. Dette er en sport som handler om vennskap, sa Williams.

Det er ikke kjent om Williams ga beskjed om tilropene til dommeren, som ikke har nevnt det i sin rapport.

Espanyol fordømmer hendelsen og sier klubben jobber med å identifisere de involverte.

Før kampen støtte supporterne fra de to lagene sammen i gatene i Barcelona. Også i Valencia var det bråk før kampen mellom Valencia og Barcelona. Videoer på sosiale medier fra begge hendelsene viser grupper av menn som slåss og kaster bord fra barer mot hverandre.

– I dag har vi tatt et steg tilbake i arbeidet vi startet for flere år siden, sier president Javier Tebas i den spanske ligaen. Han sier videre at de rasistiske tilropene og supporterbråket gjør stor skade på spansk fotball.