Norge sikret historisk EM-medalje med knusende seier

Det var den niende kampen på 16 dager for de norske gutta. Spillerne hadde, i likhet med Slovenia, under 20 timers hvile etter fredagens semifinale, og det tette programmet fikk knallhard kritikk.

Norge tålte råkjøret best og hadde ork til å komme opp med et meget godt forsvarsspill foran Bergerud. Keeperen fortsatte der han var i semifinalen mot Kroatia.

50 i redningsprosent den første halvtimen, gjorde at han hadde levert bunnsolid også mot slovenerne.

– Jeg står med en god følelse akkurat nå. Jeg er ekstremt stolt over å spille med disse guttene. Vi har spilt et nesten perfekt mesterskap. Vi kan være stolt av dette, sa Sander Sagosen til TV 3 etter kampslutt – og la til:

– Nå er det tid for en fest.

Hyller Bergerud

Keepertrener Steinar Ege tok av seg hatten etter å ha sett Torbjørn Bergerud avslutte et fenomenalt håndball-EM med en strålende bronsefinale lørdag.

– Verdensklasse, sa Ege til NTB etter å ha sett Bergerud fortvile Slovenia i 28-20-seieren i Stockholm.

– Han har vært outstanding. Han er godt fysisk trent, har en god teknikk og vi har truffet bra med det defensive arbeidet, tilføyde sørlendingen.

Bergerud har fått mye spilletid og hatt stor kampbelastning gjennom EM, men har vist få svakhetstegn.

– Torbjørn har levert avgjørende redninger i flere av kampene, også i starten av annen omgang i dag. Det er bare å ta av seg hatten for det, sa Ege.

Han mener eleven stadig hever eget nivå.

– Han tar steg hele veien. Jeg har jobbet med ham helt siden av 2011/2012, og det har vært en lang vei å gå. Det er mange momenter i puslespillet for å nå helt til topps, og det går nok noen år ennå før han er helt stabil i toppen.

Traff på alt

Mens de fleste lagkameratene slet hardt med å score før pause, var Magnus Jøndal trygg i alt han gjorde. Fem mål på fem skudd ble det på ham i 1.-omgangen på vei mot 12-9-ledelse.

Slovenia var nesten tomme for krefter etter pause og uten mulighet til å bygge opp et comeback. Kampen var tidlig avgjort etter at Kristian Bjørnsen, Eivind Tangen, Sander Sagosen (to scoringer) og Jøndal hadde scoret og Bergerud reddet på bestilling i starten av andreomgangen.

17-9 lyste det fra resultattavlene i hallen, og det var ikke det Slovenia ønsket å se mens de slet med pusten.

Sikre

Jøndals vingkollega Kristian Bjørnsen var også i spillehumør og scoret ofte.

Landslagssjef Christian Berge overtok jobben i 2014. Han klarte ikke å lede Norge til VM året etter eller 2016-OL. På de fem andre mesterskapene under ham, er det nå blitt to VM-sølv og bronse, 4.- og 6.-plass i EM.

Lørdagens seier sikret også Norge billett til neste års VM i Egypt. Der skal det for første gang delta 32 nasjoner i et verdensmesterskap.

De norske gutta spiller OL-kvalifisering på hjemmebane i Trondheim 17.–19. april. Motstanderne blir klare etter EM og afrikamesterskapet, men det ser ut som Norge så godt som er OL-klar allerede.

Søndag går finalen i EM. Der møtes tittelforsvarer Spania og Kroatia.

