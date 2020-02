Norge tapte etter vanvittig thriller

Zeljko Musa, forsvarskjempen, avgjorde med sitt mål i siste sekund. De norske spillerne trodde ikke det de så. Da hadde Gøran Johannessen nettopp satt ballen i stolpen.

Ole Erevik i TV 3s studio mente Johannessen aldri burde sendt av gårde det skuddet. Landslagstrener Christian Berge var ikke enig.

– Jeg opplever at vi er et stolpeskudd unna å stå i finalen. Han skal ta det skuddet for vi slet med å komme til fornuftige sjanser. Jeg synes veldig synd på guttene som har slåss gjennom kampen, sa Berge til TV 3.

– Det er stang ut på slutten, men jeg står for at det er riktig å skyte der, sa Johannessen.

Fire ekstraomganger

Kroatia somlet bort sjansen like før slutt i ordinær tid og sendte av gårde et skudd i ren desperasjon på stillingen 23-23. Dermed ble det ekstra spilletid.

Der utlignet kroatene til 26-26 i siste sekund av andre ekstraomgang. Dermed måtte lagene ut i to nye og totalt 80 minutter. Semifinalen går inn i historien som en skikkelig klassiker.

Kroatene hadde kjempestøtte fra tribunene, og det norske laget ble møtt med hyppige pipekonserter. Norges motstander ledet så godt som hele 1.-omgangen. Med sitt strålende forsvarsspill gjorde kroatene det til en ubehagelig fredagskveld for Norge.

Keeperen Marin Sego spilte sin beste EM-kamp hittil. Han hadde i tillegg flaksen på sin side. I to angrep på rad skjøt Norge ballen i innsiden av stolpen og så videre til en ny stolpe eller tverrliggeren.

Det ble et slit for Norge i fotballhallen i Stockholm. Uttellingsprosenten var nede på 50 i 1.-omgangen.

Sagosen misbrukte et straffekast på 22-21 til Norge. Da var det vel fem minutter igjen å spille. Også Magnus Jøndal bommet på et viktig straffekast i sluttminuttene.

Nesten igjen

Eivind Tangen var viktig for Norge med sitt innhopp. Sagosen spilte igjen meget bra, men det holdt ikke helt hjem for ham.

Norge kom til kampen med sju strake seirer hittil i EM, men laget hadde heller ikke støtt på motstand lik den Kroatia kom med.

Tapet gjør at det blir norsk bronsekamp lørdag. Dermed spiller Norge for tredjeplassen for andre gang under Christian Berges ledelse. Det ble 4.-plass i EM for fire år siden etter nederlag for Kroatia.

I de to siste VM-sluttspillene tapte Norge finalene mot Frankrike og Danmark.

OL-kvalifisering

Nederlaget mot Kroatia betyr også at det blir norsk OL-kvalifisering i Trondheim i april. Det er Norge seedet og møter et godt europeisk lag og to meget overkommelige motstandere.

Det må en total kollaps til for at Sagosen og hans lagkamerater ikke sikrer OL-plassen der. To av fire lag får Tokyo-billett.