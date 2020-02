Eckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer

Skiskytteren fra Fossum hadde vunnet seks av de siste åtte individuelle verdenscuprennene og ikke vært dårligere enn nummer fem etter nyttår. I Pokljuka fikk en noe sliten Eckhoff det tyngre.

Hun åpnet i et roligere tempo enn normalt, men var med i tetkampen etter å ha skutt fullt på første skyting. Men så ble det én bom på den første stående skytingen og så to bomskudd på den andre liggende.

– 17 treff er veldig bra. Og så er det jo greit at det går litt på tverke nå, så jeg har noe å trene på framover, sa Eckhoff etter løpet.

Verdenscuplederen har merket hardkjøret i verdenscupen såpass at hun vurderte å stå over fredagens løp, men det kan ha vært lurt å gå. Hun endte nemlig fem plasser foran italieneren Dorothea Wierer, toer i verdenscupen, og økte avstanden til henne med fem poeng.

– Ja, det er jo positivt for sammenlagtlista. Jeg håper jeg kan se tilbake på dette og se at det var et smart trekk å gå og at det ikke ødela alt for VM, sa Eckhoff til NTB.

Står over stafetten

Årsaken til at Eckhoff vurderte å stå over normaldistansen i de slovenske løypene, er at hun har slitt med lungene den siste tiden.

– Når lungene ikke er 100 prosent, er ikke jeg 100 prosent heller. Jeg må legge meg på senga, hvile og gjøre alt jeg kan for å bli bra.

– Jeg og Lars Kolsrud (lege på Olympiatoppen) snakket om det før løpet og veide for og imot. Og så valgte vi å stille, forklarte Eckhoff.

Hun står definitivt over lørdagens stafetter, der det gås både parstafett og blandet stafett.

– Det har vært et tett kjør for meg, og det har jeg kjent den siste uka. Jeg tror jeg kan stå over med god samvittighet i morgen. Jeg må bare legge beina høyt, sa hun.

VM viktigst

Eckhoff har 47 poengs forsprang til Wierer i verdenscupsammendraget. Fra Wierer og ned til treer Hanna Öberg skiller det ytterligere 81 poeng.

Norges beste skiskytter vil like vel ikke fastslå at hun satser på å vinne den gjeve verdenscupkula.

– Nei, det er ikke det som er hovedmålet. Det er VM i Anterselva (Antholz), sier hun.

Også flere av Norges beste kort ødela løpene sine på skytebanen fredag. Marte Olsbu Røiseland ble nummer 12 etter tre bomskudd, mens verdenscupsekser Ingrid Landmark Tandrevold bommet fire ganger og endte på 32.-plass.

– Det var litt dårlig over hele fjøla, egentlig. Og særlig siste stående (to bom), som gjør at løpet går fra å være helt OK til å bli skikkelig dårlig, sa en skuffet Tandrevold til NTB.