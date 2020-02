Jansruds første super-G-seier i Kitzbühel

Vinstra-alpinisten kjørte en super-G helt uten feil og slo Aleksander Aamodt Kilde og østerrikeren Matthias Mayer med 16 hundredels sekund.

– Det er spesielt for meg å vinne her i Kitzbühel, og det er spesielt deilig i det som for meg har vært en vanskelig sesong, sa Jansrud til ORF.

Det var hans første seier i alpinbakken siden VM-gullet i utfor under VM i Åre i fjor. Totalt var det hans 23. verdenscupseier i karrieren, den forrige kom 25. november i 2018 da han vant super-G i Lake Louise.

Kilde viste også styrke og kjørte ned til sin første pallplass i Kitzbühel, men han måtte dele det nest øverste trinnet på pallen med hjemmekjøreren Mayer.

Det østerrikske fartsfantomet leverte et nærmest prikkfritt løp. Han kjørte ned til en klar ledelse fra startnummer 11 til stor jubel blant hjemmepublikum.

– Jeg trodde det skulle holde til seier, men Kjetil kjørte utrolig, sa Mayer etter rennet.

Til angrep

Kilde var første nordmann som gikk til angrep på Mayers tid. Han var raskere på første mellomtid, men hadde tapt litt til den neste. Fra Hausbergkanten og ned den berømte skråkjøringen og i målstrekket tok han inn 0,31 sekunder. I mål var de to likt.

Kjetil Jansrud var neste nordmann fra startnummer 19. Han hadde fått meldinger fra lagkameraten om hvordan han skulle kjøre. Vinstra-mannen hadde grønne passeringstider gjennom hele løpet sitt. Han var på det meste 0,54 sekunder foran. I mål skilte det 0,16 sekund.

– Det var helt fantastisk. Det var en bra runde fra meg. Vi hadde det litt på følelsen etter oppvarmingen der Kjetil kjørte glimrende, sa Aleksander Aamodt Kilde til NRK. Fra før har han to fjerdeplasser i Kitzbühel.

Takket for hjelp

– Vi leverte begge det vi er gode for. Det er så deilig med lagkamerater. Han sendte gode tilbakemeldinger. Det er ganske så vilt. Vi er begge i form, og det er bare å glede seg til resten, sa Jansrud til NRK.

Kjetil Jansrud har aldri tidligere vunnet super-G i Kitzbühel. Han seiret i en forkortet utfor i 2015.

Aksel Lund Svindal vant derimot super-G i Kitzbühel både i 2013, 2016 og 2018. Han la opp i fjor og fulgte rennet fra tribunen.

– Jeg savner å være sammen med lagkameratene og å bygge seg opp til renn, sa Svindal til NRK.

– Rått kjørt av Aleks. Det var litt smårusk, men det må det være når man gir gass, sa Svindal om Kildes kjøring.

Den tredje nordmannen, Stian Saugestad, var blant dem som ikke kom seg til mål.

Jansrud deltok ikke i fjorårets Kitzbühel-renn etter å ha brukket to fingre under treningen. Det klassiske utforrennet avvikles lørdag.